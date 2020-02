Una nuova puntata di Una vita ricca di colpi di scena andrà in onda nel pomeriggio del 27 febbraio su Canale 5 a partire dalle 14:10. Le vicende saranno incentrate sulle nozze mancate tra Samuel e Lucia, con quest'ultima che, come noto, si è tirata indietro proprio al momento della pronuncia del fatidico 'sì'. Nel corso della nuova puntata dunque, i telespettatori vedranno come il dietro front di Lucia farà andare su tutte le furie Samuel, il quale arriverà a schiaffeggiarla di fronte a tutti gli invitati, dandole anche della poco di buono.

Una scena a cui assisterà anche Telmo, giunto in chiesa dopo aver abbandonato gli abiti sacerdotali.

Spoiler Una vita: Samuel furioso con Lucia la schiaffeggia

Continuano i colpi di scena anche nel nuovo episodio di Una vita in onda il prossimo 27 febbraio, dove i telespettatori conosceranno gli sviluppi riguardanti il matrimonio andato a monte tra Samuel e Lucia. Quest'ultima, dopo aver detto 'no' all'Alday proprio sull'altare, dovrà far fronte alla reazione rabbiosa dell'uomo, il quale, dopo il rifiuto della Alvarado, perderà ogni speranza di mettere le mani sull'eredità dei Marchesi di Valmez.

Tra lo sconcerto degli invitati, Samuel perderà il controllo e arriverà a schiaffeggiare Lucia, strattonandola e facendola cadere a terra. Intanto, in pasticceria, Inigo sarà al settimo cielo per la vittoria di Tito nel combattimento e per aver procurato al pugile nuovi incontri.

Gli invitati alle nozze salvano Lucia dalla furia di Samuel

Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Una vita riportano una vera e propria crisi di rabbia di Samuel.

Saranno gli stessi invitati alle nozze ad accorrere in soccorso della Alvarado, fermando l'ira di Samuel ed evitando che l'uomo possa fare seriamente del male alla sua ex fidanzata. Telmo, invece, assisterà a tutta la scena dal fondo della chiesa. L'uomo si sarà spogliato degli abiti sacerdotali e sarà felice della scelta di Lucia di non sposare Samuel. Alla luce dei fatti, il Martinez potrebbe avere una chance con Lucia ma, solo con il prosieguo delle puntate, i fan di Una vita scopriranno cosa riserverà loro il destino.

Jacinto invece, dopo aver appreso da Cadilda dei sentimenti di Marcelina nei suoi confronti, si sentirà in colpa per averla illusa e chiederà aiuto a Servante per farsi perdonare dalla ragazza.

Questo è molto altro nella nuova puntata di Una vita, in onda giovedì 27 febbraio a partire dalle 14:10 su Canale 5. Si ricorda inoltre che, per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.