Domenica 16 febbraio su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Una vita, la soap tv ambientata a calle Acacias che appassiona sempre più i numerosissimi fan. Le anticipazioni riguardanti l'appuntamento domenicale, vedranno padre Telmo tentare di convincere ancora una volta Lucia a non sposare Samuel, insinuando il dubbio che l'Alday possa aver ucciso anche lo zio Joaquin. Mentre la Alvarado non sembrerà credere alle accuse del parroco sul suo fidanzato, padre Telmo avrà una conversazione con Fra Guillermo, origliata di nascosto da Ursula.

Anticipazioni Una Vita: Telmo tenta di ostacolare le nozze di Samuel e Lucia

Nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, i telespettatori di Una Vita vedranno come Telmo sembrerà non darsi per vinto e continuerà a cercare di convincere Lucia della malafede di Samuel. Il Martinez arriverà persino a sospettare che l'Alday sia coinvolto nell'omicidio dello zio Joaquin, ma la Alvarado non crederà a nessuna delle sue parole. La donna infatti, continuerà nel suo proposito di sposare il gioielliere a cui, tra l'altro, avrà chiesto di lasciare Acacias una volta sposati.

Tutto ciò, come ben sanno i telespettatori, per sfuggire ai sentimenti che la giovane ereditiera nutre ancora per il sacerdote. Intanto Tito, conquisterà la simpatia di tutta Acacias, anche se Liberto sarà preoccupato per la sbadataggine dell'uomo. Brutte notizie invece giungeranno a Susana, la quale verrà a conoscenza che il figlio di Simon ed Elvira è malato.

Guillermo invita Telmo a riflettere sui sentimenti per Lucia nella puntata di Una Vita del 16 febbraio

Mentre Lucia sembrerà determinata a convolare a nozze con Samuel, Telmo riuscirà invece a convincere fra Guillermo delle bugie di Espineira, rivelando al suo mentore tutti i crimini commessi dall'Alday. Durante una passeggiata con Celia, Trini accuserà un malore, mentre Tito non si presenterà al combattimento con il pugile francese, facendo andare su tutte le furie Inigo.

Dopo aver ascoltato la confessione di Telmo su quanto accaduto con Samuel e Lucia, fra Guillermo inviterà il suo pupillo a fare chiarezza dentro di sé e a riflettere sui sentimenti che nutre per la cugina di Celia. Gli spoiler rivelano infatti che, sarà proprio Guillermo a spronare Telmo affinché capisca una volta per tutte se quello che prova per la Alvarado è amore, spingendolo a lasciare l'abito talare in caso si riscoprisse innamorato di lei. La conversazione tra i due, verrà ascoltata di nascosto da Ursula, la quale sembrerà non prendere affatto bene le parole del frate. Questo e molto altro nella nuova puntata di Una Vita, in onda domenica 16 febbraio su Canale 5, a partire dalle 14:30.