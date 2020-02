Nuove ed emozionati puntate di Una vita attendono i fan della soap tv iberica nella settimana che va dal 16 al 21 febbraio. Su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, i telespettatori assisteranno alla tragica e misteriosa morte di Fra Guillermo, il mentore di padre Telmo Martinez. L'uomo verrà ritrovato privo di vita proprio dal suo pupillo e le indagini condotte dal commissario Mendez vedranno Ursula come principale indiziata del delitto. La donna infatti, sarà l'ultima persona ad aver discusso con Guillermo, mentre Telmo sospetterà invece di Espineira.

Brutte notizie in arrivo anche per Celia, la quale perderà il bambino che aveva in grembo.

Anticipazioni Una Vita al 21 febbraio: Fra Guillermo trovato morto dopo una lite con Ursula

Da domenica 16 febbraio prenderà il via una nuova settimana di programmazione di Una Vita, ricca di colpi di scena e che terrà i telespettatori con il fiato sospeso. Le anticipazioni svelano infatti che Ursula fraintenderà un dialogo tra Fra Guillermo e Telmo, durante il quale il mentore invitava il Martinez a lasciare il sacerdozio qualora fosse realmente innamorato di Lucia.

Per tale motivo, la Dicenta, approfittando dell'assenza di Telmo, si scaglierà contro Fra Guillermo nel bel mezzo di calle Acacias. Intanto Trini, in preda ad un forte mal di testa, chiederà a Celia di recarsi in farmacia, dato che Fabiana non sarà in casa. Nel frattempo, dopo aver passato una giornata in ritiro spirituale, padre Telmo farà ritorno ad Acacias, dove troverà il suo mentore Fra Guillermo privo di vita.

Ursula sospettata del delitto di Fra Guillermo nelle prossime puntate di Una Vita

Dopo il ritrovamento del cadavere di Fra Guillermo, il commissario Mendez aprirà le indagini sulla misteriosa morte e i sospetti sembreranno ricadere immediatamente su Ursula, l'ultima persona ad aver discusso animatamente con il defunto proprio in mezzo alla strada. Una nuova morte dunque, sconvolgerà nuovamente il quartiere ma non sarà l'unica brutta notizia a cui assisteranno i fan di Una Vita nelle puntate in onda dal 16 al 21 febbraio prossimi.

Le anticipazioni infatti, svelano che Celia, deciderà di raggiungere a piedi la farmacia per acquistare il farmaco per Trini, ma al suo ritorno a casa avrà un malore. Purtroppo la Alvarez Hermozo perderà la creatura che aveva in grembo. Ad Acacias tornerà anche Felipe, il quale rimarrà sconvolto da quanto accaduto alla moglie, anche perché all'oscuro che Celia fosse incinta. Per tale motivo, se la prenderà con Trini, rea a suo dire, di aver causato l'aborto della moglie. Intanto, mentre la polizia sospetterà di Ursula per la morte di Fra Guillermo, padre Telmo sarà di altro avviso e sospetterà che dietro alla morte del suo mentore si celi il priore Espineira.

Per tale motivo lo affronterà ma l'uomo negherà tutto.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una Vita in onda da domenica 16 a venerdì 21 febbraio su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.