Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena. In particolare, Ursula finirà in prigione perché verrà accusata da Augustina, di aver ucciso Guillermo. Ma nonostante ciò, padre Telmo crederà nell'innocenza della donna, e le proverà tutte per dimostrarlo e tirarla fuori dal carcere.

Lucia abbandonerà Samuel sull'altare

Il sacerdote deciderà di andare a chiedere aiuto a Felipe, però si imbatterà in Lucia Alvarado, che sarà vestita da sposa.

Poco dopo, ci sarà il tanto atteso matrimonio tra la cugina di Celia e il perfido Samuel. Proprio mentre i due saranno sull'altare, arriverà il colpo di scena: la ragazza cambierà idea e deciderà di non sposare più l'Alday. Quest'ultimo, si indignerà tantissimo e attaccherà pubblicamente Lucia, sotto lo sguardo dei numerosi ospiti presenti. Infatti, per Samuel si metteranno molto male le cose, perché non saprà più come ripagare il suo debito con lo strozzino Batan, visto e considerato che non si sposerà più con la Alvarado.

Telmo scoprirà che la notte dell'omicidio si aggirava un mendicante per il paesino

Intanto, anche la giovane Trini sarà in difficoltà, perché avrà complicazioni con la sua gravidanza e rischierà di perdere la vita. Successivamente, Telmo andrà in carcere a far visita a Ursula e scoprirà un dettaglio davvero importante per la scarcerazione della donna. In pratica, la sera dell'omicidio, si aggirava per il paesino di Acacias, un mendicante che possa aver visto il volto del killer di Frate Guillermo.

Poco dopo, il sacerdote riporterà questa notizia a Mendez, che interrogherà ancora una volta Agustina e Casero. Il commissario si accorgerà che la donna continuerà a nascondere qualcosa di importante, ai fini dell'indagine. E così, Mendez deciderà di andare a interrogare il medicante, ma sarà troppo tardi, perché l'uomo sarà già morto.

Samuel vorrà fuggire da Acacias 38

Nel frattempo, continueranno le pressioni dello strozzino Jimeno Botan nei confronti di Samuel Alday.

Quest'ultimo non saprà come uscire da questa situazione, e penserà di fuggire via e andare lontano da Acacias 38, per riuscire a salvarsi la vita. Invece, l'operazione di Trini sarà un successo e la ragazza sarà fuori pericolo, nel mentre Telmo farà importanti accuse ad Espineira. In particolare, il parroco accuserà quest'ultimo di aver ucciso il mendicante che avrebbe potuto testimoniare, e rivelare il vero colpevole della morte di Frate Guillermo, mentore di Telmo.

Non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi della prossima settimana, per scoprire ulteriori novità sulle vicende ad Acacias 38.

Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di rivedere tutti gli episodi in diretta televisiva, potrà farlo tramite la piattaforma di Mediaset Play.