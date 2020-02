Continua l'appuntamento con le novità della bellissima soap opera Iberica di Una vita, la TV Soap iberica scritta da Aurora Guerra campionessa di ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 23 al 28 febbraio 2020 annunciano che Celia rifiuterà di partire con Felipe Alvarez Hermoso. Mendez, invece, darà ordine di arrestare Ursula Diacenta. Telmo Martinez, invece, crede che la sua domestica sia innocente. Infine Samuel Alday insulterà Lucia Alvarado dopo che la donna lo lascerà all'altare.

Una Vita, spoiler della settimana 23-28 febbraio: Ursula viene arresta, Felipe chiede scusa a Trini

Le trame di Una Vita, attinenti alle nuove puntate, a cui il pubblico di Rai1 assisterà da domenica 23 a sabato 28 febbraio 2020, rivelano che Telmo spiegherà a Fra Bartolomè che, attimi prima dell'inspiegabile assassinio di Guillermo, aveva intenzione di lasciare il sacramento dell'ordine. Turbato per la perdita del bimbo, Felipe accuserà Trini di aver procurato l’aborto di Celia, a quel punto Ramon deciderà d'intromettersi dopo aver parlato della vicenda con sua moglie.

Intanto per far in modo che il Signore conceda la guarigione a suo nipote, Susana inizierà a vestirsi con abiti sobri e scuri. Inigo, invece, interromperà la sua collaborazione con Tito, tuttavia lo incoraggerà a essere più affidabile. Malgrado la rabbia dell'Alvarez Hermoso, sua moglie deciderà di vedere Trini per riappacificarsi con lei. Una volta saputo da Celia che Ursula ha avuto una discussione con Guillermo, Mendez deciderà d'interrogare Fabiana sull'assassinio.

Successivamente il commissario darà l'ordine di perquisire la canonica: qui troverà l'arma del delitto tra le cose della Dicenta, ragion per cui verrà tratta in arresto. Lazcano inizierà ad attenersi alle regole del Barbosa, tanto da mangiare in modo sano e allenarsi tutti i giorni insieme a Liberto.

Una Vita al 28 febbraio: Lucia lascia Samuel all'altare, Telmo crede che la Diacenta è innocente

Gli spoiler di Una Vita in programmazione la prossima settimana, svelano che Agustina incomincerà ad avere un comportamento molto insolito, infatti darà l'impressione di stare occultando qualcosa.

Intanto Telmo si recherà in prigione per fare una visita a Ursula dove si convincerà della sua innocenza. Malgrado l'aborto che ha subito recentemente, Celia deciderà di occuparsi dell'organizzazione del matrimonio di Samuel e Lucia. Quest’ultima, invece, fin dal primo istante si dimostrerà essere molto incerta sul grande passo che sta per fare: infatti l'Alvarado nel momento del fatidico sì cambierà idea lasciando l'Alday sull’altare. Martinez, senza l'abito religioso, assisterà a tutta a scena dall'ultima fila. D'altra parte, sorpreso dal rifiuto, il fratello di Diego insulterà la figlia dei Marchesi di Valmez con appellativi poco piacevoli d'inanzi agli invitati, obbligando Felipe a prendere le difese della parente.

Una Vita: Cilia non vuole partire con Felipe

Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita inoltre rivelano che Tito vincerà il suo primo incontro di boxe, questa cosa farà sentire Inigo molto orgoglioso. Nel frattempo Jacinto si sentirà in colpa in quanto teme di aver illuso Marcelina, tuttavia con l'aiuto di Servante cercherà un modo farsi perdonare. Sicuro che sua moglie ha bisogno di cambiare aria per riprendersi dal brutto aborto che ha avuto, l'Alvarez Hermoso acquisterà da Tano due biglietti per l'Inghilterra. Purtroppo, Celia si rifiuterà di partire con suo marito puntualizzando che vuole stare vicina a Trini, la quale inizierà ad avere i primi dolori dovuti alla fine della sua gravidanza.