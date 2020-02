Nei prossimi appuntamenti italiani della soap opera Una vita in onda su Canale 5, ci sarà un momento romantico tanto atteso dai fan. Finalmente i due protagonisti Telmo Martinez (Dani Tatay) e Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), faranno l’amore per la prima volta. Quest’ultima a seguito del suo avvicinamento intimo con l’ex sacerdote di Acacias 38 non riuscirà a stare per niente tranquilla, perché sarà consapevole che avere dei rapporti prima del matrimonio non è accettato dalla chiesa cattolica.

Una Vita spoiler: Telmo lascia il sacerdozio, Samuel offende Lucia e Felipe

Le anticipazioni spagnole relative a ciò che movimenterà le trame degli episodi in programma prossimamente su Canale 5, svelano che Lucia lascerà Samuel sull'altare. La ricca ereditiera non vorrà proprio diventare la moglie del fratello di Diego, non appena verrà a conoscenza che Telmo ha lasciato il sacerdozio per lei. Nonostante quest’ultimo avrà fatto la sua scelta definitiva, perderà del tempo per dichiarare i suoi sentimenti alla cugina di Celia.

In seguito, quest’ultima e il marito Felipe daranno la loro benedizione alla coppia, organizzando una festa a La Deliciosa. Durante il lieto evento in cui il Martinez e la Alvarado ufficializzeranno il loro fidanzamento, avrà luogo l’ennesima sfuriata di Samuel, che non esiterà ad offendere pesantemente sia Lucia e l’Alvarez Hermoso. Per fortuna le critiche del figliastro di Ursula non avranno delle conseguenze negative per la Alvarado e il Martinez.

Successivamente si inserirà nelle vicende il frate Bartolomè, un vecchio amico di Telmo, che per impedire al priore Espineira di mettere le mani nell'ingente patrimonio di Lucia, inviterà l’ex parroco ad aprire una fondazione benefica in cui destinare i soldi della sua amata.

La Alvarado e il Martinez si lasciano andare alla passione

Dopo aver riflettuto a lungo, il Martinez con l’approvazione della Alvarado seguirà alla lettera il consiglio del religioso.

A questo punto l’ex prelato del quartiere iberico e la cugina di Celia, metteranno al corrente del loro progetto i cittadini: il sorprendente annuncio verrà reso noto durante i festeggiamenti del ventitreesimo compleanno di Lucia. Quest’ultima non appena rimarrà da sola con Telmo, si lascerà andare alla passione con lo stesso. Il giorno seguente la Alvarado farà sapere al proprio amato di volerlo sposare al più presto possibile, poiché si sente in colpa per il grosso peccato che hanno appena commesso. Il Martinez si adeguerà subito alla volontà della sua dolce metà, iniziando ad organizzare insieme alla diretta interessata i preparativi per poter coronare il loro sogno d’amore.

Per finire il malvagio Espineira e Samuel dopo aver appreso che l'eredità della promessa sposa di Telmo è finita in una fondazione benefica, si daranno un appuntamento per capire se potranno impossessarsi del denaro che apparteneva ai marchesi di Valmez.