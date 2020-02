Prosegue l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap tra le più seguite in questo momento in Italia. Le anticipazioni spagnole, in programma dal 24 al 28 febbraio in Spagna, rivelano che la famiglia Palacios sarà disperata per la salute di Moncho. Il bambino di Lolita, infatti, verrà ricoverato in ospedale con un'elevata febbre. Maite, invece, vivrà attimi di tensione in prigione, mentre Marcia affronterà Genoveva.

Una Vita anticipazioni: Maite riceve un pestaggio in cella

Le trame spagnole di Una vita, in programma da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio rivelano che Marcia confesserà a Felipe tutto ciò che ha scoperto su Genoveva, grazie alla confessione di Andrade.

Maite, invece, verrà picchiata in cella dopo aver rifiutato la proposta di Felicia di tradire Camino per salvarsi dalla prigione. Ramon, nel frattempo, accetterà che Moncho venga battezzato nell'acqua di Cabrahigo. Peccato, che il figlio di Lolita e Antonito cominci ad accusare una febbre molto alta.

Moncho viene portato in ospedale

Felipe interverrà per separare un bruttissimo alterco tra Marcia e Genoveva. Proprio quest'ultima giurerà davanti all'Alvarez Hermoso di non aver niente a che fare con l'arrivo di Santiago ad Acacias 38.

Peccato, che il commissario Mendez sia di tutt'altro avviso, tanto da ritenere la Salmeron e il cubano i colpevoli della morte di Ursula. Emilio e Cinta, nel frattempo, decideranno di sposarsi, prima che quest'ultima parte per una tournée in Argentina. Armando, invece, faticherà non poco per proteggere la nipote all'interno della prigione. Per questo motivo, Maite si sentirà tentata di accettare la proposta di Felicia di permettere a Camino di sposare Ildefonso.

Infine, Moncho verrà portato in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni.

Una Vita spoiler spagnoli: i Palacios disperati per Moncho

Gli spoiler spagnoli di Una Vita, in onda tra un anno su Canale 5, rivelano che Felipe confiderà a Liberto che il commissario Mendez sospetta che Genoveva e Santiago siano dietro la morte di Ursula. Maite, invece, non riuscirà a proporre a Camino la soluzione trovata da Felicia.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: IIdefonso arriverà con una buona notizia. La lavandaia, infatti, accetterà di togliere la denuncia nei confronti della nipote di Armando. Nel frattempo, ci sarà viva preoccupazione per la salute di Moncho, tanto che i Palacios entreranno nel panico.

Bellita caccia di casa Jose

Bellita perderà il lume della ragione, quando scoprirà che Julio è in realtà il figlio di Jose. Per questo motivo, la madre di Cinta deciderà di cacciare fuori di casa il marito. Felicia, nel frattempo, scoprirà che Camino e Ildefonso stanno cercando di far uscire Maite dal carcere, mentre Ramon e Antonito torneranno ad Acacias 38 con una brutta notizia.

I due Palacios, infatti, informeranno Carmen che Moncho è ricoverato in ospedale. Infine, il Dominguez prenderà alloggio nella pensione dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie.