Giovedì 30 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over, nel corso della quale c'è stato spazio anche per la consueta sfilata di moda. Oramai è da diversi anni che i protagonisti del parterre, sia maschile che femminile, aiutati dalla costumista Anahi Ricca si cimentano con il mondo della monda e delle passerelle. In studio è ritornata proprio per partecipare alla sfilata Ida Platano che, come i telespettatori del dating show ricordano, prima delle festività natalizie ha deciso di lasciare il programma insieme a Riccardo Guarnieri.

Ma proprio in una delle relazioni più chiacchierate di U&D ci sarebbe qualcosa che non va per il verso giusto, stando proprio alle reazioni della Platano nel corso della puntata.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ci sarebbe aria di una nuova crisi

Dopo diverse settimane, dunque, la dama bresciana Ida Platano è ritornata nello studio di Uomini e Donne in occasione della sfilata di moda. Tutti però hanno notato che c'era qualcosa di diverso rispetto alle altre volte. Lei è apparsa triste e pensierosa, un comportamento indice di uno stato d'animo non propriamente sereno.

Ad avvalorare questa tesi la sua reazione, quando inevitabilmente le è stato chiesto come stessero andando le cose tra lei e Riccardo Guarnieri. La Platano ha detto di non volerne parlare ed è subito scoppiata in lacrime, non riuscendo praticamente a rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste in studio. Molti hanno ipotizzato che questa reazione sia dovuta ad un nuovo momento di crisi, l'ennesimo tra i due.

Già da alcuni giorni i fans della coppia avevano notato che c'era effettivamente qualcosa che non andava tra lei e Riccardo. Ida sui social non è apparsa molto felice e questo si evince anche dalle ultime stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

I presunti indizi su IG

Nei giorni scorsi Ida Platano ha postato su Instagram tre canzoni davvero molto tristi e nelle stories è apparsa diversa dal solito.

Molti hanno subito pensato che qualcosa con Riccardo non andasse. Per il momento, però, queste sono soltanto ipotesi perché nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la presunta 'maretta' che sarebbe giunta proprio ora che il matrimonio sembrava sempre più vicino. Riccardo Guarnieri infatti le aveva ridato l'anello e Ida dopo i primi dubbi lo aveva felicemente indossato. Ora la Platano è nuovamente in lacrime. Cosa sarà successo tra i due? Si sono lasciati? Non resta che seguire le prossime puntate del programma per capirne qualcosa di più sulla loro intricata situazione sentimentale.