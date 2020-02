Oggi, giovedì 13 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne. Le anticipazioni che riporta il blog "Il Vicolo delle News" informano i telespettatori dell'incontro che c'è stato in studio tra la neo tronista Giovanna Abate e la coppia formata da Giulio Raselli e Giulia D'Urso: il ragazzo ha chiesto scusa all'ex corteggiatrice per come l'ha trattata nel giorno della scelta, lei ha tentennato prima di seppellire l'ascia di guerra.

Giulio Raselli torna a Uomini e Donne

È da poco terminata un'interessante registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne: giovedì 13 febbraio, infatti, Maria De Filippi ha accolto in studio ben tre ospiti. Dopo aver dato spazio ad Alfonso Signorini e alla sua "indagine" su Serena Enardu e l'ex tentatore Alessandro Graziani, la conduttrice ha invitato davanti alle telecamere una coppia che si è appena formata nel dating-show.

A prendere parte alla puntata odierna del format Mediaset, dunque, sono stati anche Giulio Raselli e Giulia D'Urso.

A quasi un mese di distanza dalla scelta in diretta del tronista, oggi lui e la fidanzata sono felicissimi ed innamorati, tanto che sono già andati a vivere insieme a Milano.

Gianni Sperti ha provato ad ironizzare sulla tempestività con la quale i due hanno deciso di condividere lo stesso tetto (insinuando potessero conoscersi da prima di U&D), ma Tina Cipollari li ha difesi dicendo che questo è accaduto anche ad altri, come ad esempio a Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Pace a Uomini e Donne tra Giulio e Giovanna dopo il 'no' alla scelta

Le anticipazioni della puntata del 13 febbraio che ha riportato "Il Vicolo delle News" informano i curiosi dello scambio di convenevoli che c'è stato quando Giulio e Giulia sono entrati in studio. Giovanna Abate (che da qualche settimana ha preso il posto di Raselli sulla poltrona rossa) ha salutato con due baci sulla guancia entrambi i piccioncini, salvo poi esclamare: "Il saluto più falso della storia".

A questo punto, però, l'ex tronista ha chiesto la parola e si è scusato con la romana per come si è comportato con lei nel giorno della scelta. Chi ha assistito alla diretta del dating-show nella quale Giulio si è fidanzato con la D'Urso, ricorderà certamente il litigio che c'è stato tra lui e la corteggiatrice che non ha scelto.

Oggi, a distanza di quasi un mese da quel giorno, il giovane ha chiesto perdono alla ragazza perché si è reso conto di aver esagerato con lei e che non avrebbe mai dovuto trattarla così male.

Giovanna ha accettato le scuse di Raselli con un po' di fatica, tant'è che ha detto che lei rifarebbe e ridirebbe tutto esattamente come è accaduto non molto tempo fa.

Alfonso Signorini a Uomini e Donne per Serena Enardu

Tra gli ospiti della registrazione odierna di Uomini e Donne, c'è stato anche Alfonso Signorini: il presentatore del Grande Fratello Vip, infatti, ha partecipato alla puntata del Trono Classico per fare delle domande ben precise ad uno dei corteggiatori di Sara e Giovanna.

Sapendo che tra gli spasimanti delle due troniste c'è Alessandro Graziani (ex single di Temptation Island Vip), il direttore di "Chi" ne ha subito approfittato per chiedergli cosa sia successo tra lui e Serena Enardu dopo che le telecamere del reality estivo si sono spente.

Il ragazzo ha detto poco o nulla, anzi ha suggerito al conduttore di fare le stesse domande alla sarda.

Tina Cipollari, però, ha raccontato che alcune sue amiche avrebbero visto Alessandro e Serena insieme a Cagliari a settembre: pare che i due abbiano trascorso un romantico week-end prima che lei si rendesse conto di amare ancora Pago.