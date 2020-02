Potrebbero esserci delle clamorose novità in arrivo a Uomini e donne, la popolare trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 condotta da Maria De Filippi che vede protagonista anche Tina Cipollari nelle vesti di storica opinionista al fianco di Gianni Sperti. Nel corso degli anni la Cipollari è diventata uno dei punti di riferimento della trasmissione sentimentale Mediaset. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano sulle pagine de 'Il Mattino' e di 'Leggo.it', presto potrebbe esserci il suo addio definitivo al programma.

Tina Cipollari dovrebbe sposarsi: pronta per l'addio a Uomini e donne?

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Uomini e donne rivelano che ben presto Tina Cipollari potrebbe coronare il suo sogno d'amore con Vincenzo Ferrara, l'uomo che le ha fatto ritrovare di nuovo la serenità e la felicità dopo la fine del suo lungo matrimonio con Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli.

La love story tra Tina e Vincenzo prosegue nel migliore dei modi al punto che i due starebbero pensando di unirsi in matrimonio: probabilmente il fatidico 'sì' verrà pronunciato dalla coppia nel mese di marzo, anche se fino a questo momento non ci sono ancora conferme da parte dei due diretti interessati.

Tuttavia nel caso in cui il matrimonio andasse in porto, bisognerà capire come Tina e Vincenzo proveranno a gestire la distanza che li separa. Lui, infatti, vive e lavora a Firenze mentre la Cipollari, con i suoi bambini, soggiorna nella capitale.

Ecco perché non si esclude che tale distanza possa anche indurre Tina a lasciare il suo posto di opinionista a Uomini e donne per potersi trasferire definitivamente nella città dove vive il suo amato Vincenzo.

Del resto qualche settimana fa, quando si era parlato di una possibile crisi in corso tra i due, era intervenuto proprio Vincenzo dicendo che tutto proseguiva nel migliore dei modi e che l'unico 'ostacolo' tra lui e Tina fosse rappresentato dalla distanza che li separava.

Karina o Gemma Galgani come opinioniste a U&D?

Cosa deciderà di fare la storica opinionista di Uomini e donne? Potrebbe davvero prendere in considerazione la possibilità di lasciare la sua poltrona e di voltare pagina? In attesa di ulteriori notizie, sulle pagine di 'Leggo.it' sono stati avanzate avanzate anche le possibili candidature che potrebbero sostituire Tina Cipollari nello studio di Uomini e donne.

Tra i nomi circolati vi è quello di Karina Cascella, un volto ben noto al pubblico che segue la trasmissione del pomeriggio di Canale 5. Ma si parla anche di Gemma Galgani, ormai protagonista storica del trono over di Uomini e donne, la quale potrebbe passare dall'altra parte della barricata al posto della sua 'nemica giurata' Tina.