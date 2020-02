Nei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo la conclusione della storyline che ha visto protagonista Giulia Poggi. Le anticipazioni Upas relative alle puntate in onda dal 10 al 14 febbraio rivelano che la donna avrà una cocente delusione d'amore dopo aver scoperto che Marcello voleva soltanto spillarle del denaro e si rifugerà nell'affetto dei suoi cari. Nel frattempo Alberto, nel tentativo di non perdere il ruolo di prestigio ai cantieri, si infilerà in un grosso guaio e verrà aggredito mentre Nicotera indagherà su un pericoloso boss della camorra.

Infine, Vittorio e Patrizio decideranno di andare a vivere insieme.

Upas, trame 10-14 febbraio: Giulia chiude tutti i rapporti con Marcello

Le trame Upas dal 10 al 14 febbraio rivelano che Giulia avrà un confronto telefonico acceso con Marcello ed in seguito non saprà più a chi credere e sarà sempre più confusa. Tuttavia, la donna poco dopo si renderà conto di quali erano le reali intenzioni di Marcello e chiuderà ogni rapporto con lui. Ovviamente, essendosi fidata dell'uomo sbagliato, avrà una cocente delusione d'amore e si rifugerà nell'affetto delle persone che le vogliono bene.

Nel frattempo, Arianna cercherà di mettersi in contatto con Andrea per comunicargli che il Tribunale dei minori ha fissato una nuova convocazione, ma farà fatica a rintracciarlo. Più tardi Alberto, temendo di perdere la posizione che si è conquistato all'interno dei Cantieri, cercherà di risolvere i suoi problemi mettendosi in contatto con una sua vecchia conoscenza. Intanto, Clara riceverà una notizia che potrebbe mettere sottosopra tutta la sua esistenza.

Nel frattempo Vittorio, non potendone più di non avere spazi tutti per lui, parlerà con Patrizio ed i due decideranno di andare a convivere mentre Marina andrà su tutte le furie a causa di Sebastiano Rosati.

Upas, spoiler fino al 14 febbraio: Nicotera indaga su un pericoloso boss

Negli episodi Upas in onda dal 10 al 14 febbraio vedremo Nunzia arrabbiatissima con Alberto ed il suo amico Cipriani per aver fatto stare di nuovo male Clara.

La donna, a tal proposito, mediterà di vendicarsi di loro due e si rivolgerà ad un uomo misterioso che ha fatto parte della sua vita in passato. Nel frattempo Nicotera, dopo aver accettato l'incarico propostogli dalla Procura di Napoli, inizierà ad indagare su un pericoloso boss della camorra al fine di contrastare l'ascesa del clan di cui è a capo. Intanto, Guido e Raffaele saranno preoccupati all'idea che i loro figli vadano a vivere insieme. Per tale motivo, il portinaio chiederà a Renato di scambiare la sua cantina con quella di Del Bue. Riuscirà a convincerlo?

Upas, spoiler al 14 febbraio: Alberto viene aggredito

Gli spoiler Upas dal 10 al 14 febbraio rivelano che ai Cantieri si discuterà sul futuro amministratore delegato, ma Marina avrà un'idea che potrebbe piacere a tutti. Nel frattempo Alberto, dopo essere stato brutalmente aggredito, si renderà conto di essersi messo in un bel pasticcio e non saprà come fare per risolvere la situazione. Più tardi al Caffè Vulcano ferveranno i preparativi per la festa di San Valentino, ma un piccolo imprevisto rischierà di mandare a monte tutti i progetti della serata. La festa sembrerà essere in pericolo, ma per fortuna Samuel troverà il modo di risolvere la situazione.

Infine, Sebastiano rilascerà un'intervista che manderà Marina su tutte le furie. La donna cercherà di mettersi in contatto con Fabrizio, ma non riuscirà a farlo. Cosa avrà di tanto urgente da comunicargli la Giordano? Non ci resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per saperne di più.