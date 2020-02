Un posto al sole prosegue i suoi appuntamenti con nuovi colpi di scena per i suoi affezionati telespettatori. Nel corso della settimana che va dal 17 al 21 febbraio, Alberto penserà di tornare a Palazzo Palladini, ma questa non sarà l'unica novità per l'avvocato. Clara, infatti, gli comunicherà che è incinta di lui e la notizia non gli farà piacere. Intanto per Andrea e Arianna saranno momenti di crisi e indecisione, ma i due si ritroveranno e decideranno di portare avanti il loro progetto. Serena proverà a riconciliarsi con Filippo, ma Leonardo sarà sempre dietro l'angolo.

Anticipazioni Un posto al sole, settimana dal 17 al 21 febbraio: Andrea e Arianna decideranno per l'adozione

Le anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 17 al 21 febbraio raccontano che saranno giorni ricchi di novità per gli abitanti di Palazzo Palladini. Una vecchia conoscenza farà ritorno al condominio: Alberto Palladini, infatti, deciderà di ricominciare a vivere nel suo luogo di famiglia. Più tardi, Clara comunicherà all'avvocato una notizia che lo lascerà sconvolto. La cameriera, infatti, aspetta un bambino da lui e la cosa non lo renderà affatto felice.

La cattiva reazione di Alberto porterà Clara verso una scelta inaspettata.

Nel frattempo, per Serena la vita da single sarà molto complicata da affrontare. La Cirillo deciderà di dare un'altra possibilità a Filippo. Dopo un lungo confronto con suo marito, i due ceneranno insieme, ma la serata terminerà con un inatteso imprevisto causato da Leonardo. Il ragazzo, infatti, aveva già comunicato a Filippo che non si sarebbe arreso e avrebbe fatto di tutto per conquistare il cuore di Serena.

Spoiler Un posto al sole fino al 21 febbraio: Susanna si confiderà con Nicotera

Le trame settimanali di un Posto al sole fino al 21 febbraio, rivelano che dopo un periodo di forte crisi sentimentale, Andrea e Arianna si riconcilieranno. Poco dopo, per loro arriverà una notizia che sembrerà aver riportato la serenità nella coppia e riguarderà l'adozione internazionale. Il progetto riunirà i due che decideranno di comunicare la bella novità anche ai ragazzi della terrazza che saranno entusiasti per la felicità ritrovata dei loro amici.

Nel frattempo, Marina rilascerà un'intervista per riabilitare la sua immagine e successivamente si recherà da Rosato per affrontarlo direttamente. L'imprenditrice, però, vedrà i suoi piani andare in fumo a causa di un terribile evento che le sconvolgerà la vita. Ci sarà aria di cambiamenti anche in casa Graziani, dove Silvia e Michele capiranno che la loro Rossellina vuole lasciare l'abitazione. Susanna, nel frattempo, confiderà a Nicotera i suoi dubbi sul futuro lavorativo.