Un posto al sole prosegue con le avventure dei personaggi del Palazzo Palladini e una nuova settimana ricca di novità. Nel corso delle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio, Arianna e Andrea partiranno per il Madagascar per l'adozione del bambino. La guerra di Alberto nei confronti di Marina procederà, mentre Clara deciderà di abortire. Leonardo continuerà a voler conquistare Serena a discapito di Filippo che perderà punti agli occhi della donna.

Anticipazioni di Un posto al sole fino al 28 febbraio: Arianna e Andrea partiranno in Madagascar

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana che va dal 24 al 28 febbraio raccontano che per Arianna e Andrea arriverà un momento importantissimo. Dopo la comunicazione dell'assegnazione del bambino da adottare, i due decideranno di partire per il Madagascar. L'assenza della coppia porterà inevitabilmente ad una riorganizzazione all'interno del caffè Vulcano. Intanto Patrizio, durante una giornata lavorativa, sospetterà che in sala sia presente un famoso critico gastronomico e si impegnerà per essere all'altezza della situazione.

Tra Filippo e Serena l'armonia sembrerà ancora un traguardo lontano, anche a causa di sfortunate coincidenze che metteranno il giovane Ferri in cattiva luce agli occhi di sua moglie.

Spoiler Un Posto al Sole dal 24 al 28 febbraio: Alberto in guerra con Marina

Le trame settimanali di Un Posto al sole fino al 28 febbraio rivelano che Leonardo approfitterà delle difficoltà tra Filippo e Serena per fare colpo sulla Cirillo.

Il giovane, infatti, sarà ancora innamorato della moglie di Ferri e proverà a conquistarla sfruttando la fortuna che sembrerà essere dalla sua parte. Alberto, intanto, dopo il ritorno a Palazzo Palladini attraverserà un momento difficoltoso sotto vari aspetti. Dal punto di vista economico, dovrà cominciare a pensare a delle soluzioni, mentre la sua guerra nei confronti di Marina persisterà. Inoltre la sua cameriera, incinta di lui, prenderà la dolorosa decisione di interrompere la gravidanza e si recherà in ospedale.

Nel frattempo Marina si troverà tra due difficili possibilità: ascoltare Ferri, che scoprirà il reale motivo per cui la donna ha lasciato Fabrizio, o seguire il suo cuore e tenere presente il suo coinvolgimento nei confronti di Rosato.

Come sempre a Un Posto al Sole non mancheranno i momenti di leggerezza. Nel corso della settimana, Patrizio sarà vittima di uno scherzo di Carnevale che gli cambierà l'umore. Niko invece dovrà svuotare la cantina di Guido, ma si imbatterà in una gradita scoperta.

La soap partenopea di Rai 3 è un appuntamento fisso con milioni telespettatori che ogni sera seguono le vicende dei simpatico protagonisti a partire dalle 20:45 dal lunedì al venerdì.