Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas), la TV Soap ambientata in un palazzo sul golfo di Posillipo. Gli spoiler delle puntate in onda dal 2 al 6 marzo 2020 su Rai 3, rivelano che Alberto Palladini riuscirà ad impedire a Clara di abortire, mentre Filippo Sartori deciderà di allontanarsi da Serena Cirillo dopo aver visto il suo avvicinamento a Leonardo Arena.

Un posto al sole, puntate 2-6 marzo: Alberto impedisce a Clara di abortire

Le anticipazioni di Un posto al sole, incentrate sulle puntate trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020 su Rai 3, annunciano importanti novità per gli amanti dello sceneggiato partenopeo.

Nel dettaglio, Alberto convincerà Clara a non abortire. Inoltre, il Palladini sarà continuamente minacciato da un personaggio misterioso. Marina, nel frattempo, si convincerà che Fabrizio stia mettendo a repentaglio la sua vita per proteggerla. Di conseguenza, la Giordano cercherà di convincere il Rosato a raccontarle tutta la verità. A Palazzo Palladini, invece, ci sarà grande fermento dopo il nullaosta alle opere di ristrutturazione. Raffaele e gli altri condomini, a questo punto, non staranno nella pelle per il fatto di incontrare il capo della ditta edile, che si occuperà dei lavori.

Allo stesso tempo, Leonardo farà una corte sempre più serrata a Serena. Dall'altro canto, Filippo resterà molto colpito da un incontro, sebbene un grattacapo rischi di sconvolgere il piano.

Filippo e Serena sempre più lontani

Le trame settimanali di Un posto al sole in onda fino al 6 marzo su Rai 3, rivelano che Nunzia metterà in guardia la figlia sul comportamento di Alberto. A tal proposito, quest'ultimo sfogherà tutte le sue frustrazioni nei confronti di Raffaele.

Intanto, Guido chiederà aiuto a Michele e Tiziano dopo aver avuto alcune difficoltà con un gruppo di forestieri. Filippo, invece, si mostrerà geloso della sintonia crescente tra Serena e Leonardo. Per questo motivo, il Sartori prenderà sempre di più le distanze dalla Cirillo. Nel frattempo, Niko deciderà di comprare l'automobile del Palladini, se Susanna, Giulia e Renato non si opponessero con tutte le loro forze.

Fabrizio accusato della morte di Sebastiano

Alberto dimostrerà di essere sempre più esigente nei lavori di ristrutturazione, tanto da stare con fiato sul collo a Peppe, il capocantiere. Questo comportamento infastidirà moltissimo Raffaele, che esorterà quest'ultimo a non ascoltare le richieste dell'uomo. Giovanna, invece, continuerà nelle sue indagini alla ricerca dell'assassino di Sebastiano, lo zio di Fabrizio. Nel frattempo, Niko negozierà il prezzo dell'automobile con il Palladini, mentre Filippo manderà un-email alla consorte che la getterà nel panico. Il Rosato, invece, sarà indagato per la morte dello zio.

Per questo motivo, Marina convincerà Roberto ad aiutarla a dimostrare l'estraneità del suo fidanzato nell'omicidio del congiunto. Infine, Franco aiuterà il giovane Poggi a rimandare la compravendita dell'auto di Alberto.