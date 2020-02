Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amata soap made in Napoli 'Un posto al sole'. Sta per arrivare una clamorosa novità che coinvolgerà una delle protagoniste: Arianna. La donna infatti, stanca della sua relazione turbolenta col marito e presa dallo sconforto per l'andamento disastroso della serata di San Valentino al Vulcano, finirà per baciare Samuel, il suo nuovo aiuto chef.

Arianna cederà alle attenzioni d Samuel

Nel giorno di San Valentino, Arianna delusa dal comportamento di suo marito Andrea, disinteressato all'adozione e sempre più preso dal suo nuovo lavoro di capo chef a Londra, manifesterà il desiderio di rimanere a casa lontano dai festeggiamenti previsti per la serata dedicata a tutti gli innamorati.

Il susseguirsi degli eventi però faranno in modo che la donna, contrariamente a quanto deciso, dovrà recarsi per forza a lavoro a causa di una epidemia causata da Samuel che metterà ko la maggioranza dei suoi dipendenti. Sarà infatti una salsa preparata dal ragazzo (Samuele Cavallo) a mettere la donna in stato di emergenza. Una volta al Vulcano, per la donna si prospetterà una serata piuttosto turbolenta. Un improvviso mancamento di energia elettrica causerà il buio più totale nel locale e la donna dovrà attivarsi per risolvere l'ennesimo ostacolo che le si presenterà .

Sarà Samuel, a sorpresa, a risolvere abilmente il problema con grande maestria. Da quel momento la Landi comincerà a guardare il ragazzo con occhi diversi tanto che finirà per baciarlo.

Andrea si allontanerà da sua moglie per inseguire la carriera

Arianna e Andrea dopo essersi ritrovati in un dolce di passione, finiranno per discutere nuovamente. La donna infatti lo metterà ancora una volta di fronte alle sue responsabilità ricordandogli di aver deciso di adottare un bambino, ma Andrea ancora una volta deluderà sua moglie mostrando il più totale disinteresse verso l'argomento manifestando solo la sua voglia di allontanarsi da Napoli per seguire la sua carriera a Londra.

Sarà proprio in questo momento così doloroso e difficile per Arianna che entrerà in gioco Samuel che, da sempre interessato alla donna, farà il possibile per guadagnarsi una posizione nel cuore deluso e affranto della donna e, a quanto pare, ci riuscirà.

Davide Devenuto lascerà la soap dopo tanti anni

Non e una novità per i fedeli telespettatori della serie che la storia tra Andrea e Arianna sia ormai giunta al capolinea.

La loro relazione è giunta ad un punto di non ritorno a casa della decisione dell'attore che veste i panni di Andrea Pergolesi, Davide Devenuto attuale marito di Serena Rossi, di abbandonare il set. La sua decisione è divenuta una notizia di dominio pubblico tanto che lui stesso, attraverso i suoi profili social ha pubblicato la sua festa di addio al set di 'Upas'.