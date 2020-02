Wanda Nara torna nell'occhio del ciclone e questa volta per un'intervista che il padre Andres Nara ha rilasciato al settimanale argentino 'Caras'. L'occasione è stata la nascita del bambino dell'altra sua figlia (Zaira, n.d.r.), ma il padre dell'opinionista del Grande Fratello Vip non si è risparmiato nei confronti della sua primogenita, definendola una donna "persa nella sua fama e nei suoi soldi". Una cosa, però, ha veramente ferito l'uomo, quando Wanda l'ha definito: "La delusione più grande della sua vita".

Andres su Wanda: 'Avrei voluto spaccare la testa a coloro che parlavano male di lei'

Tra Wanda Nara e suo padre Andres non scorre proprio buon sangue e l'ulteriore conferma è arrivata dalle stesse parole dell'uomo, che ha rilasciato un'intervista alla nota rivista argentina 'Caras'. Le dichiarazioni sono state fatte in seguito alla nascita di Viggo Silvestre Von Plessen, figlio di Zaira, sorella minore di Wanda.

Il padre delle due donne non vede di buon grado l'ascesa della figlia nel mondo dello spettacolo.

Secondo lui sarebbe solamente interessata al denaro e alla fama. Anche se ha ammesso che in passato l'ha sempre sostenuta: "L’ho sempre accompagnata e avrei voluto spaccare la testa a coloro che parlavano male di lei".

Dalle sue parole si evince che, in qualche modo, predilige l'altra figlia, anche se i rapporti, nemmeno in quest'ultimo caso, sarebbero "idilliaci": "Del parto di Zaira l'ho saputo dai media.

L’avevo sentita pochi giorni prima via Whatsapp, mi ha detto che è felice. Però con Zaira è sempre meglio che con Wanda". Andres Nara, della sua primogenita, non gradirebbe la tipologia di rapporto con lui instaurata: "C'è molta confusione". Ha pure ammesso che negli anni non ha mai chiesto a Zaira di aiutarlo a riallacciare i rapporti con Wanda.

Wanda ha definito Andres 'la sua più grande delusione'

L'uomo è rimasto amareggiato da alcune parole della donna. Sempre nell'intervista ha dichiarato che non capisce perché la figlia l'abbia definito "la sua più grande delusione". Questa dichiarazione era stata fatta dalla stessa Wanda Nara durante un'intervista per il settimanale 'Gente'. Ad ogni modo, il desiderio del padre sarebbe che sua figlia "chiarisse le sue parole a proposito del loro rapporto".

Non è mai stato chiaro il motivo per cui padre e figlia abbiamo litigato. A quanto pare il rapporto si è incrinato diversi anni fa, in concomitanza con il divorzio della showgirl con l'attuale attaccante del Crotone Maxi López.

Secondo alcune indiscrezioni, la Nara avrebbe deciso di chiudere i rapporti perché il padre avrebbe preso le difese del suo ex genero.

Proprio per questo motivo, negli anni non avrebbe mai conosciuto le sue due nipotine Francesca e Isabella, nate dal matrimonio con Mauro Icardi. La donna ha avuto tre figli anche da Maxi López: Valentino, Constantino e Benedicto.