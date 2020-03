Acacias 38 torna con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena che terranno i telespettatori incollati alla tv. Le trame inerenti alle puntate in onda dal 29 marzo al 3 aprile, rivelano che Flora verrà rapita dallo strozzino Andres che la lascerà libera soltanto dietro il pagamento di un riscatto. Intanto, Lucia e Telmo dopo la festa di compleanno di lei, si rifugeranno nella casa parrocchiale e passeranno una notte di passione per la prima volta. Rosina invece, dopo aver intuito qualcosa costringerà Liberto a dirle la verità su Flora.

Infine, padre Bartolomé inviterà Lucia e Telmo a dirottare il patrimonio dei Valmez in un'associazione benefica.

Acacias 38, Andres rapisce Flora e chiede il riscatto

Le trame Acacias 38 dal 29 marzo al 3 aprile, rivelano che Flora verrà rapita dallo strozzino Andres, il quale per lasciarla libera chiederà ad Inigo il pagamento dell'intero debito che ha contratto con lui per liberare Tito dal contratto sottoscritto con Salvador Borras. Il pasticciere pur non avendo modo di trovare quella cifra, deciderà di non chiedere aiuto a sua suocera Rosina anche se ciò significherà mettere in pericolo sua sorella.

Più tardi, Samuel nel corso di un dialogo molto concitato con Jimeno Batan, gli dirà che non ha nessuna intenzione di sporcarsi le mani per lui. Intanto, Servante convincerà la dolce Casilda a cercare Arsenio e Salvadora, una coppia di giovani innamorati. Nel frattempo, Telmo e Lucia saranno fotografati da un giornalista mentre si stanno baciando. L'uomo pubblicherà poi la foro sul giornale per il quale scrive e ciò sarà motivo di scandalo ad Acacias.

Poco dopo, padre Bartolomé riferirà a Telmo che per evitare che Espineira metta le mani sul patrimonio dei Valmez, è importante che Lucia dirotti il denaro in un'associazione benefica.

Acacias 38, spoiler fino al 3 aprile: Rosina costringe Liberto a dirle la verità su Flora

Gli spoiler Acacias 38 fino al 3 aprile ci riferiscono che Lucia non potendone più delle chiacchiere delle vicine sul suo conto, deciderà di scrivere una lettera ai giornali nella quale dichiarerà di essere libera di vivere la vita come più le aggrada.

Poco dopo, la ragazza organizzerà il suo compleanno contando sull'aiuto di Celia. In realtà quest'ultima non sarà molto di aiuto visto che non farà altro che stare con la piccola Milagros. La Alvarado inviterà alla sua festa anche un giornalista. Nel frattempo, Rosina capirà che Liberto e Leonor le stanno nascondendo qualcosa sul conto di Inigo e così costringerà suo marito a dirle la verità. L'uomo, a quel punto, non potendo più tenere il segreto, le rivelerà che Andres ha rapito Flora e che la lascerà andare soltanto dietro un lauto riscatto.

Notte di passione tra Lucia e Telmo per la prima volta

Nei prossimi episodi di Acacias 38, vedremo Lucia entusiasta per l'avvicinarsi del suo ventitreesimo compleanno, visto che nello stesso giorno erediterà a tutti gli effetti l'ingente patrimonio che i suoi genitori le hanno lasciato. A tal proposito, Felipe si renderà conto che a Celia non importa nulla di ciò e la spronerà a farsi carico degli affari della sua famiglia piuttosto che stare tutto il tempo con la piccola Milagros visto che la bambina ha una famiglia che se ne occupa. Nel frattempo, la festa di Lucia andrà benissimo nonostante Celia lascerà il banchetto anzitempo facendo arrabbiare non poco Felipe.

Al termine della giornata, Lucia e Telmo resteranno soli nella casa parrocchiale e qui trascorreranno una notte di passione per la prima volta da quando stanno insieme. Cosa accadrà? Non ci resta che attendere i prossimi episodi di Una vita per scoprire come evolverà questa intricata storyline.