Da quando Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno annunciato la rottura con i rispettivi partner, non si fa che parlare di un loro ritorno di fiamma. E adesso, ciò che sembrava essere solo un banale chiacchiericcio mediatico, potrebbe essere diventato realtà. Infatti, nonostante entrambi siano in quarantena come tutti gli italiani, sono riusciti ad attirare l'attenzione delle riviste di Gossip per un dettaglio che – forse – ai loro occhi era passato inosservato.

Nel corso di una IG story dell'influencer romana, i fan avrebbero intercettato in sottofondo una voce maschile identica a quella del Dama.

Ritorno di fiamma per i Damellis?

Qualche giorno fa Andrea Iannone, ormai ex fidanzato della De Lellis, ha lanciato una vera bomba mediatica. In modo neanche troppo velato, infatti, ha insinuato che dietro la rottura con l'influencer ci sarebbe un tradimento. "Forse Giulia sta scrivendo un altro libro" ha dichiarato mentre condivideva una diretta su Instagram insieme all'amico Max Biaggi, aggiungendo di non sapere dove si trovasse. Quesito a cui ha dato risposta la stessa Giulia, sempre attraverso i social.

L'ex corteggiatrice e gieffina ha deciso infatti di trascorrere la quarantena vicino alla sua famiglia, a Pomezia, dove sarebbe stata paparazzata insieme al dj veronese mentre erano intenti ad acquistare un iPad.

I diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Giulia ha semplicemente chiarito di essere in buoni rapporti con Damante, che – tra l'altro – nel frattempo ha casualmente chiuso la relazione che da qualche mese lo teneva legato a Claudia Coppola.

Semplice coincidenza? Nessuno può dirlo, ma intanto a fomentare i rumor nei confronti di una delle coppie più amate di Uomini & Donne sono arrivate nuove indiscrezioni da Instagram.

Il Dama e la sua Giulietta starebbero trascorrendo insieme la quarantena

Anche in questo periodo di quarantena, Giulia non perde occasione per raccontare la propria quotidianità ai follower attraverso le storie di Instagram.

E proprio nel corso di uno dei tanti filmati postati, i fan più attenti avrebbero intercettato una voce maschile in sottofondo, praticamente identica a quella di Andrea Damante. L'ex tronista, dunque, in questo momento potrebbe trovarsi a Pomezia, vicino Roma, e questo confermerebbe le voci secondo le quali qualche giorno fa si trovava all'interno di un negozio di elettronica con Giulia.

E darebbe anche nuovo valore alle dichiarazioni del pilota di Moto GP Andrea Iannone che, facendo riferimento a un nuovo libro della De Lellis, avrebbe potuto intendere in realtà di essere stato tradito.