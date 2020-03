Domenica 29 marzo, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. A condurre, come sempre, Mara Venier. Come accaduto la scorsa settimana, anche nella prossima puntata non vi sarà alcun ospite in studio: per maggiore prevenzione, infatti, la conduttrice sarà accompagnata in studio dal solo maestro d'orchestra. Tutti gli altri protagonisti interverranno in collegamento. Saranno molti gli ospiti previsti per le oltre tre ore di diretta e come sempre accade nel programma si alterneranno momenti di divertimento, leggerezza ma anche di tristezza e di cronaca.

Il coronavirus sarà ancora una volta il comune denominatore della puntata

Al centro della puntata sarà ancora il Coronavirus e le sue conseguenze. Mara Venier, infatti, si collegherà da tre ospedali italiani: Bari, Roma e Bergamo, quest'ultima città in assoluto che sta pagando il tributo di vite più alto. Tuttavia 'Zia Mara' da queste città non parlerà della morte, ma della vita: in particolare l'attenzione sarà rivolta su tre nuove nascite. Sempre da Bergamo, poi, ci sarà il collegamento con Roby Facchinetti, storico tastierista dei Pooh.

L'uomo ha pochi giorni fa deciso di scrivere una canzone per la città orobica: il titolo è 'Rinascerò, rinascerai' ed è stata scritta insieme a Stefano D'Orazio, batterista dei Pooh. L'intero provento che verrà ottenuto dal brano sarà devoluto all'ospedale Papa Giovanni XXIII, struttura sanitaria maggiormente colpita da quello che da più parti è stato definito un vero e proprio 'tsunami'.

Infine, spazio al ricordo di Lucia Bosè: la celebre attrice spagnola, morta pochi giorni fa proprio a causa del coronavirus, è stata ospite a Domenica In lo scorso ottobre e nel corso della prossima puntata verrà mandata in onda integralmente l'intervista che fece in quella occasione.

Domenica In, gli altri ospiti

Ma nel corso della lunga diretta vi sarà spazio per numerosi altri ospiti. Ci si aspetta un momento canoro con Mika, uno degli ospiti di punta previsto per la prossima puntata. Il cantante di origini libanesi sarà in collegamento da Atene. Momento molto atteso anche quello con Don Antonio Mazzi, amico storico di Domenica In e di Mara Venier. Il sacerdote, durante il suo collegamento, racconterà del lavoro solidale che sta avvenendo in una delle sue comunità, dove i ragazzi ospitati stanno lavorando gratuitamente per produrre mascherine da poter poi distribuire a tutte le persone bisognose.

Il compito di far ridere anche in un momento complicato come questo sarà affidato invece a Teo Teocoli, anch'esso grande amico della conduttrice. L'uomo sarà in collegamento da Varese e porterà in scena alcuni dei suoi celebri e spassosi personaggi. Attesa, infine, anche Orietta Berti: la cantante mostrerà ai telespettatori alcune semplici ricette da poter effettuare in questa quarantena.