La programmazione americana della sedicesima stagione di Grey's Anatomy prosegue con successo. Forte del grande riscontro ottenuto con la puntata d'addio ad Alex Karev, il network ha quindi rilasciato la sinossi ufficiale del diciannovesimo episodio. Intitolata "Love of my life", la 16x19 getterà finalmente luce sul passato di Cormac Hayes. Il nuovo chirurgo pediatrico avrà, infatti, modo di ripercorrere i primi appuntamenti vissuti con la moglie. La nostalgia per la compagna scomparsa permetterà, quindi, ai telespettatori di scoprire qualche nuovo aspetto caratteriale del misterioso dottore.

La trama dell'episodio, tuttavia, non svela se il riaffiorare dei ricordi verrà mostrato tramite dei flashback o attraverso una semplice chiacchierata con Meredith Grey.

Richard Webber incontra Catherine Fox per la prima volta dopo la separazione

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso del diciannovesimo episodio di Grey's Anatomy si concentrerà sulla Los Angeles Surgical Innovation Conference. Alla consueta cerimonia di presentazione dei nuovi progetti medici parteciperanno Richard Webber, Maggie Pierce e Teddy Altman.

In particolare, l'ex primario del Grey Sloan Memorial presenterà la sua Path Pen, ossia la famosa penna elaborata da Webber per la rivelazione di tumori. Nonostante l'importanza dell'evento, l'attenzione di Richard sarà completamente catturata da Catherine Fox. I due medici avranno infatti modo di incontrarsi per la prima volta dopo la dolorosa separazione avvenuta nel corso del dodicesimo episodio.

Sarà questa l'occasione per la coppia di appianare le divergenze o l'inaspettato incontro darà vita all'ennesima discussione?In attesa di scoprirlo le anticipazioni di Grey's Anatomy 16x17 gettano luce anche sulla trama che riguarderà Teddy e Maggie. I due cardiochirurghi, alla conferenza, avranno infatti modo di incontrare due vecchie conoscenze.

Teddy Altman e Maggie Pierce incontrano due vecchie conoscenze

Se fino a qualche ora fa aleggiava il più totale mistero sull'identità sui due nuovi personaggi presenti alla conferenza, il sito web Deadline ha fatto luce sulle guest star della puntata. In particolare l'attore Anthony Hill presterà il volto a Winston, ossia un vecchio specializzando conosciuto dalla Pierce nei suoi anni di tirocinio alla Tufts University. L'attrice Sherri Saum (principalmente conosciuta per il suo ruolo in Locke & Key), intepreterà invece una vecchia amica della Altman. La storyline che coinvolgerà i due nuovi personaggi, tuttavia, non è ancora stata resa nota.

Per scoprire ulteriori informazioni non rimane, dunque, che aspettare il 26 marzo quando la ABC trasmetterà il diciannovesimo episodio di Grey's Aantomy.