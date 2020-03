Lunedì 2 marzo 2020 riprende su Rai 1 l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, che giorno dopo giorno riesce ad attirare l'attenzione di un numero sempre più elevato di spettatori. E i colpi di scena anche in questo nuovo episodio in onda lunedì pomeriggio non mancheranno: Angela, per esempio, continuerà ad essere sulle tracce di suo figlio e riceverà una convocazione importante da parte dell'avvocato che si sta occupando del caso.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 2 marzo 2020: Umberto e Adelaide sempre più ai ferri corti

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 2 marzo su Rai 1 rivelano che Angela non si darà pace e continuerà a cercare suo figlio.

La donna riceverà una convocazione molto importante da parte dell'avvocato Lo Monaco, che è stato incaricato di trovare suo figlio.

Occhi puntati anche sulla convivenza tra Umberto e Adelaide: il clima in casa non è per niente facile e condividere lo stesso tetto per i due sarà a dir poco complicato. In famiglia, così, proveranno un po' a stemperare queste tensioni e in particolar modo Marta e Riccardo decideranno di organizzare una cena, sperando che possa essere la soluzione giusta per fare in modo che torni di nuovo il sereno e la tranquillità.

E poi ancora gli spoiler di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 2 marzo in televisione rivelano che Clelia confesserà a Luciano di aver scoperto tutta la verità su Federico e quindi il fatto che non sia lui il vero padre del ragazzo, così come ha creduto fino a questo momento.

Federico ritorna a lavorare, Achille presente alla cena di villa Guarnieri

Nel frattempo Federico ha ripreso in mano le redini della sua vita e lo ha fatto tornando a lavorare proprio al Paradiso.

Ispirato da un articolo sulle Frecce Tricolori, chiederà a Vittorio di poter invitare all'interno del magazzino uno dei piloti. E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì rivelano che la cena organizzata a villa Guarnieri verrà 'disturbata' dall'arrivo del tutto inaspettato di Achille, che è stato invitato da Adelaide.

In attesa di vedere in onda questo nuovo episodio della soap opera di lunedì, la scorsa settimana Il Paradiso delle signore ha registrato il suo record assoluto in termini di valori assoluti.

La serie, infatti, ha superato la soglia dei 2 milioni di spettatori riuscendo a portarsi a casa uno share che per poco ha sfiorato il 16%. Numeri decisamente molto positivi se paragonati a quelli di alcune soap opera storiche in onda su Canale 5, che in questo periodo sono ferme ad una media del 16-18% di share.