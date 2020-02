Giunge al termine la seconda stagione della fiction L'amica geniale, la fortunata serie televisiva del lunedì sera di Rai 1. Il prossimo 2 marzo andrà in onda la quarta e ultima puntata di questa stagione che, ancora una volta, ha fatto breccia nel cuore degli spettatori, ottenendo risultati d'ascolto clamorosi. Per Elena e Lila arriverà il momento della resa dei conti finale e le due ragazze si renderanno conto di aver intrapreso due stili di vita completamente differenti e diversi l'uno dall'altro.

Gli spoiler de L'amica geniale 2 ultima puntata: Elena cambia vita, Lila fa la mamma

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata de L'amica geniale 2 che verrà trasmessa questo lunedì sera su Rai 1 rivelano che Elena ha scelto definitivamente di iniziare una nuova vita e lo ha fatto allontanandosi dal rione dove è nata e cresciuta per poter studiare all'Università di Pisa.

Un periodo decisamente fertile e fortunato per la ragazza, la quale nel corso di questi mesi ha avuto la possibilità di uscire fuori da quegli schemi che ormai le stavano un po' stretti e quasi non la facevano più stare bene.

Il soggiorno a Pisa è stato un vero e proprio toccasana per Elena: la ragazza, infatti, apparirà fiorita dando l'impressione di essere più colta e preparata rispetto a prima ma, soprattutto, più elegante e distinta. Gli spoiler dell'ultima puntata de L'amica geniale 2 rivelano che Elena tornerà nuovamente a Napoli in occasione del periodo delle festività pasquali.

E sarà proprio in quel momento che la ragazza si renderà conto di quante cose siano cambiate nel corso di questo ultimo periodo. Tuttavia, anche per Lila leci saranno dei cambiamenti, ma in peggio. La ragazza, infatti, apparirà sempre più avvilita e finirà per sprecare tutte le sue energie nel nuovo ruolo di madre.

Lila consegnerà i suoi diari nelle mani di Elena

Come se non bastasse, Lila dovrà fare i conti con la turbolenta situazione familiare che vive con suo marito Stefano: tra i due, infatti, continua a non correre affatto buon sangue e, proprio in virtù di tale situazione, Lila deciderà di consegnare nelle mani della sua amica Elena i diari che ha scritto nel corso di questi anni.

Un vero e proprio 'segreto' che, da questo momento in poi, Elena avrà il compito di custodire nelle sue mani. Sebbene Lila le chiederà di non leggere i diari, Elena verrà meno a questa promessa e le anticipazioni della quarta puntata de L'amica geniale 2 rivelano che alla fine non resisterà alla tentazione. Elena leggerà alcune pagine dei diari della sua amica e in questo modo verrà a conoscenza di una serie di sfaccettature che non aveva mai scoperto prima d'ora.