Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui venerdì 6 marzo andrà in onda l'ultima puntata di questa settimana. Come spoilerato sul sito ufficiale WittyTv.it, la puntata che andrà in onda questo venerdì pomeriggio sarà incentrata ancora una volta sulle avventure dei protagonisti del trono over. Occhi puntati su Marco B e Antonella ma anche su Armando attaccherà la bella Veronica in lacrime.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne del 6 marzo: nuovo cavaliere per Antonella

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne in onda venerdì 6 marzo su Canale 5 rivelano che ci sarà un confronto in studio tra Marco B e Antonella.

Il cavaliere rivelerà che le cose tra i due sono un po' migliorate dopodiché sarà la De Filippi a prendere la parola per chiedergli se avesse dato un bacio alla dama del trono over.

Dalle immagini-spoiler pubblicate sul sito WittyTv, inoltre, si vede che i due si concederanno anche un ballo di coppia assieme, dopodiché la padrona di casa del dating show di Canale 5 comunicherà a Marco B che c'è un nuovo cavaliere arrivato in trasmissione per conoscere Antonella. Quale sarà la decisione di quest'ultima?

Accetterà di conoscerlo oppure no?

E poi, ancora, le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne del 5 marzo rivelano che si passerà alle novità riguardanti la coppia composta da Veronica e Andrea. I due si ritroveranno al centro dello studio per fare un po' il punto della situazione dopo le loro uscite e la dama avanzerà le sue perplessità. Veronica, infatti, ammetterà di essersi sentita un po' una sorta di 'mamma' con Andrea e questa cosa non l'ha resa particolarmente contenta.

Veronica scoppia in lacrime e Armando la attacca

Nel momento in cui Andrea avanzerà dei sospetti su Veronica e sul fatto che la dama sia già fidanzata, lei scoppierà in lacrime e spiegherà di voler partecipare a Uomini e donne per dare un taglio netto al suo passato. Successivamente, poi, a prendere la parola sarà Armando: gli spoiler della trasmissione rivelano che Incarnato attaccherà duramente la Ursida dicendole 'Adesso asciugati le lacrime' e suscitando così anche la reazione negativa della De Filippi.

In attesa di vedere questa nuova puntata di U&D over in televisione, vi segnaliamo che potrete rivedere tutti gli appuntamenti di questa settimana in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv.it, cliccando sulla sezione dedicata alla trasmissione sentimentale della De Filippi. Così potrete riguardare non soltanto le puntate del trono over ma anche quelle del trono classico, che questa settimana hanno registrato un vero e proprio tonfo dal punto di vista degli ascolti.