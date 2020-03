Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che sarà trasmessa anche nella settimana che va dal 9 al 13 marzo 2020 con cinque nuovi episodi inediti. E i colpi di scena non si faranno attendere: Marina per esempio sembrerà essere sempre più disposta ad aiutare Fabrizio, mentre Filippo finirà per assumere Cristiana come skipper.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo: Marina cercherà di salvare Fabrizio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino a venerdì 13 marzo 2020 rivelano che, supportata anche da Roberto, Marina cercherà di fare il possibile per aiutare Fabrizio, il quale sta combattendo la sua lotta per sconfiggere i fantasmi che abitano dentro di lui.

Intanto Guido e Michele appariranno sempre più soddisfatti e contenti del "nuovo" Vittorio, il quale si mostrerà decisamente più maturo e responsabile.

Occhi puntati anche su Niko, che in queste nuove puntate della soap opera di Rai 3 farà da intermediario tra Filippo e Serena, i quali sono alle prese con un grave periodo di crisi. E per i due arriverà il momento della resa dei conti finale. Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che la decisione che verrà presa da Serena non sarà per niente gradita a Filippo.

Nel frattempo Leonardo ne approfitterà per avvicinarsi sempre di più alla donna e portare a termine il suo 'piano diabolico'.

Fabrizio, invece, sembrerà essere sempre più convinto di restare in carcere: l'uomo apparirà quasi 'arreso' al suo destino, anche se Marina non si rassegnerà e non vorrà accettare il fatto che l'uomo si trovi in galera e che si stia abbandonando al suo destino. Guido, intanto, apparirà sempre più contento e orgoglioso di poter essere il padre di un futuro giornalista: peccato però che il suo entusiasmo finirà per fargli compiere un passo falso.

Filippo non si rassegnerà alla separazione da Serena

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino a venerdì 13 marzo su Rai 3 rivelano che Alberto riceverà un'inaspettata telefonata di lavoro per sostenere un colloquio. Una svolta positiva del tutto imprevista per l'uomo, che tuttavia potrebbe nascondere anche una brutta e spiacevole verità.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Filippo non avrà alcuna intenzione di rassegnarsi all'idea che sua moglie voglia chiedere la separazione.

Così tra lui e Serena ci sarà un nuovo incontro, al termine del quale Filippo porrà una sorta di ultimatum alla donna. Subito dopo il confronto lei chiamerà Leonardo, che la pregherà di non farsi condizionare e di andare avanti per la sua strada.