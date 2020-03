L'appuntamento con Un posto al sole proseguirà anche per tutta la settimana che va dal 30 marzo fino al prossimo venerdì 3 aprile 2020. Nuovi episodi ricchi di colpi di scena stanno per arrivare in prima visione assoluta su Rai 3. Eugenio, per esempio, proverà in tutti i modi a riportare un po di serenità e di armonia all'interno della sua famiglia mentre Marina si troverà in una situazione alquanto difficile.

Un posto al sole, anticipazioni fino al 3 aprile: Leonardo chiede a Serena di partire con lui

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole fino al 3 aprile 2020, rivelano che il rapporto tra Filippo e Serena continuerà a fare acqua da tutte le parti. Come se non bastasse la donna riceverà un'allettante proposta da parte di Leonardo. Quest'ultimo, che ormai ha ammesso di essersi invaghito di Serena, le chiederà di trasferirsi con lui in Sicilia, dato che gli è stata fatta una nuova proposta di lavoro che non intende rinunciare.

Una richiesta che metterà Serena in grande difficoltà: la donna, però, apparirà fortemente delusa dal distacco che continua a mostrargli Filippo e non sa davvero come comportarsi. Da un lato, però, è molto tentata dalla proposta di Leonardo e vorrebbe in parte accettare la sua proposta di trasferimento in Sicilia per un po' di tempo. Quale sarà la decisione finale? Accetterà di lasciare Napoli per iniziare una nuova vita al fianco di Leonardo?

E poi ancora gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino a venerdì 3 aprile su Rai 3, rivelano che Guido e Mariella saranno chiamati ad ultimare i preparativi per le loro attese nozze. Ai due manca un solo tassello da mettere a posto, quello riguardante la scelta dei testimoni di nozze.

Guido e Mariella: pasticcio per i testimoni di nozze

I due si renderanno conto di aver fatto un vero e proprio pasticcio nel momento in cui capiranno di aver chiesto, praticamente a tutti i loro amici, di fargli da testimone.

Come ne usciranno da questa ingarbugliata e a tratti imbarazzante situazione adesso che bisogna fare la scelta finale per il matrimonio ormai imminente?

In questi nuovi episodi della soap opera serale di Rai 3 si tornerà a parlare anche di Marina: la donna si troverà in una situazione di grande difficoltà a causa di una sua vecchia conoscenza. Parliamo dell'amica Gabriella, tornata alla ribalta da poco nella vita della Giordano e che potrebbe portarla sulla 'cattiva strada'. Fondamentale per Marina potrebbe essere l'aiuto da parte di Roberto Ferri: riuscirà a salvarla anche questa volta dal pasticcio in cui si è cacciata?

Lo scopriremo nei prossimi episodi di Un posto al sole.