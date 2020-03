L'appuntamento con Un posto al sole, la seguitissima soap opera serale di Rai 3 ritornerà in onda a partire da lunedì 16 marzo con la messa in onda dei nuovi episodi che andranno in onda fino a venerdì 20 marzo alle ore 20.45 circa. I colpi di scena anche questa volta non si faranno attendere e i riflettori saranno puntati soprattutto sul ritorno a casa di Viola in compagnia del suo piccolo e amato Antonio.

Un posto al sole, spoiler 16-20 marzo: il ritorno di Viola e i problemi con Nicotera

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole fino al 20 marzo, rivelano che per Viola arriverà il momento dell'atteso ritorno a casa assieme a suo figlio Antonio.

La donna, infatti, vuole che il bimbo trascorra la festa del Papà con Eugenio. E una volta che Viola varcherà la soglia d'ingresso di Palazzo Palladini capirà che un'idea che ormai cullava da tempo, si tramuterà in certezza assoluta: lei a Torino non vuole più tornarci e si renderà conto che il suo posto fisso è a Napoli.

Del resto non avrebbe nemmeno più senso restare a Torino proprio adesso che Eugenio Nicotera è diventato un magistrato e lavora proprio a Napoli. Insomma una situazione che comincia a stare stretta alla bella Viola, la quale non riuscirà più a tollerare la situazione che si è creata tra lei e suo marito.

Nicotera è sempre troppo preso dal lavoro e per la famiglia c'è pochissimo. Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che Viola nel momento in cui si ritroverà al cospetto di Ornella e Raffaele fingerà di stare bene, ma in realtà soffrirà tantissimo e non riesce più a sostenere questa situazione che è diventata molto difficile e pesante.

Filippo e Serena decidono di separarsi

Come se non bastasse, durante il pranzo che Raffaele ha organizzato con tutta la famiglia per festeggiare il ritorno a casa di Viola, Eugenio non si fermerà neppure un minuto per assaggiare le varie prelibatezza, tra cui le zeppole, che ha preparato Raffaele.

Nicotera si giustificherà dicendo che non può perdere tempo perché deve seguire un'inchiesta molto delicata che non gli permette di concedersi delle pause.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole al 20 marzo rivelano che a quel punto Viola non riuscirà più a stare zitta: nel momento in cui lo accompagnerà alla porta, gli dirà che se rimarrà a Napoli lui dovrà essere maggiormente presente.

Ma Eugenio quasi non la ascolterà e andrà via per tornare a lavoro. Cosa succederà a questo punto tra i due? Riusciranno a trovare un punto d'incontro oppure sono destinati a dirsi addio?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap rivelano che per Filippo e Serena arriverà il momento di prendere sue strade differenti. E così si ritroveranno a firmare le carte per la separazione consensuale.