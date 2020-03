Continua ad andare in onda su Rai 3, alle 20:45, la seguitissima soap di Un posto al sole. Nella settimana dal 2 al 6 marzo ci saranno nuove sorprese: Serena e Filippo entreranno in crisi, Nunzia esprimerà i suoi dubbi su Alberto e Peppe verrà scelto come capocantiere per la ristrutturazione delle cantine di Vittorio e Patrizio. Andiamo a scoprire, nel dettaglio, quali saranno le anticipazioni della settimana.

Un posto al sole: Clara non abortisce

Grazie all'insistenza di Alberto, Clara deciderà di non proseguire nel suo intendo di abortire il bambino che porta in grembo.

Ma non tutti riusciranno a fidarsi di lui e per questo riceverà una preoccupante minaccia. Nel frattempo Raffaele, assieme agli inquilini del condominio, conoscerà un carpentiere che si occuperà dei lavori di ristrutturazione delle cantine di Vittorio e Patrizio. Questa persona mostrerà il suo carattere allegro e simpatico però ci saranno alcune piccole difficoltà nei lavori e non tutto andrà come previsto. Nunzia riterrà Alberto poco degno di fiducia e per questo tenterà di parlare con Clara e di esternarle le sue preoccupazioni.

Quest'ultima non le darà molto peso, ma dovrà ricredersi quando, a causa di un comportamento di Alberto, Raffaele si troverà in difficoltà.

Un posto al sole: crisi tra Serena e Leonardo

Proprio quando sembrava che le cose tra Serena e Filippo stessero prendendo la giusta direzione, Leonardo causerà una nuova crisi tra i due che rischieranno di separarsi. Niko deciderà di acquistare la macchina di Alberto però prima dovrà riuscire ad accaparrarsi il favore dei suoi genitori e di quelli di Susanna.

Franco proverà ad aiutare Niko nella trattativa per l'auto. Nel frattempo Marina non riuscirà a darsi pace per la situazione difficile di Fabrizio: per fortuna verrà supportata da Roberto che le resterà accanto e la consolerà. Nel frattempo, Giovanna deciderà di approfondire le indagini riguardanti la scomparsa di Sebastiano. Infatti emergeranno nuovi importanti indizi.

Un posto al sole: Peppe si dedicherà alla ristrutturazione delle cantine

Peppe si assumerà il compito di ristrutturare le cantine, ma l'incarico non si presenterà tutto sarà rose e fiori. Raffaele sarà costretto a chiedergli di ignorare l'avvocato Palladini e di concentrarsi completamente sul suo lavoro. Il rapporto tra Peppe e i coinquilini sarà sempre più complesso e rischierà di arrivare al punto di non ritorno. Intanto, Filippo riceverà un'email che convincerà ancora di più Serena sulla precarietà della loro relazione. Guido, non sapendo come gestire la richiesta di due turisti, sarà costretto a rivolgersi a Michele e Tiziano in modo da ricevere il loro aiuto.