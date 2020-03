Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime condotta da Maria De Filippi che tornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 16 marzo. In queste ore sul sito WittyTv sono state pubblicate le prime anticipazioni-video su quello che andrà in onda nel corso della prima puntata di questa nuova settimana: si partirà dal trono over con tutte le novità che riguardano il rapporto tra Marco e Carlotta che ormai sembra essere giunto al capolinea.

Uomini e donne, le anticipazioni del 16 marzo: Marco deluso da Carlotta scoppia in lacrime

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne che andrà in onda questo lunedì 16 marzo su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare del rapporto tra Marco e Carlotta, dopo che nel corso dell'ultima puntata il cavaliere è scoppiato in lacrime quando ha scoperto che la dama di cui si era invaghito non ricambiava più questo sentimento.

Marco verrà 'interrogato' dalla padrona di casa di U&D ed esprimerà liberamente il suo giudizio su quello che gli è capitato in trasmissione. Il cavaliere, infatti, senza troppi mezzi termini riterrà di essersi illuso con questa relazione con Carlotta ma a quel punto sarà lei stessa a prendere la parola. 'No, ci hai creduto, non ti sei illuso', dichiarerà la dama che tuttavia non cambierà la sua opinione. E il filmato pubblicato da WittyTv rivela che ancora una volta Marco scoppierà in lacrime, visibilmente amareggiato e deluso da questa situazione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della nuova puntata di Uomini e donne trono over di lunedì pomeriggio rivelano che ci sarà anche un duro e acceso battibecco in studio tra Marcello e Gianni Sperti. L'opinionista della trasmissione lancerà una frecciatina al cavaliere, dicendogli che 'ad 80 anni ancora insulti' e a quel punto Marcello si scaglierà duramente contro Sperti.

'80 anni ce l'avrai te. Tu all'età mia sarai sfranto', dichiarerà piuttosto adirato Marcello dopo la provocazione ricevuta in studio.

Dal 23 marzo inizia lo stop per Uomini e donne

Anche questa volta, quindi, un nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di sorprese anche se questa sarà l'ultima settimana di messa in onda per Uomini e donne. Le registrazioni del dating show di Maria De Filippi sono state momentaneamente sospese per far fronte all'emergenza sanitaria nel nostro Paese.

Così, a partire da lunedì 23 marzo, al posto della messa in onda delle nuove puntate del trono classico e del trono over, verranno trasmessi dei film che occuperanno la fascia oraria del pomeriggio.