Lunedì 9 marzo riparte l'appuntamento in prima visione con Un posto al sole, la storica soap opera dell'access prime time che continua ad appassionare milioni di spettatori tutte le sere. Occhi puntati su Filippo, che nel corso delle nuove puntate in onda fino a venerdì 13 marzo, farà un incontro che non lo lascerà per nulla indifferente. Il bel Sartori infatti conoscerà Cristiana Mannelli per definire i punti e i termini del suo contratto di lavoro, dato che la donna potrebbe gestire lo yatch al posto di Leonardo.

Le trame di Un posto al sole settimana 9-13 marzo: Filippo e l'incontro con Cristiana

La presenza di Cristiana, fin dal primo momento, non passerà inosservata.

E' una donna brillante, spiritosa e intelligente e Filippo sembrerà fin dal subito attratto da lei. Visto che la donna piace molto anche a Roberto, padre e figlio la inviteranno a fare un giro insieme in barca, così da poterne verificare le condizioni.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 9 fino al 13 marzo, però, rivelano che quando Cristiana e Filippo si rivedranno, lui sarà di umore del tutto diverso: l'uomo sarà serissimo e apparirà quasi disinteressato al resoconto. Ovviamente la skipper non può saperlo, ma Filippo ha avuto l'ennesima discussione con Serena, la quale ormai ha deciso di portare avanti la separazione per vie legali.

Un durissimo colpo per Filippo, il quale - fortemente stizzito - ha deciso di imporre alla sua donna un divieto molto severo. Dato che ormai Leonardo fa parte in maniera sempre più presente della sua vita, non vorrà assolutamente che l'uomo sia vicino alla loro piccola Irene.

Insomma una situazione decisamente complicata per Filippo, ma durante quell'incontro una battuta pronunciata da Cristiana lo sveglierà e gli strapperà un sorriso.

Dagli spoiler della soap opera emerge che la donna riuscirà ad avere un fortissimo ascendente su Filippo: sarà in grado di tirargli su il morale e di fargli dimenticare questo difficile periodo che sta vivendo?

Vittorio vuole andare via di casa: non sopporta più suo padre Guido

E poi ancora le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole rivelano che Vittorio prenderà una drastica decisione sul suo futuro: non vuole più convivere con suo padre, data la difficile situazione che si è venuta a creare.

Così il ragazzo apparirà sempre più deciso a trasferirsi all'interno del seminterrato, così da potersi affrancarsi dal padre Guido.

Fabrizio, invece, apparirà quasi rassegnato all'idea di dover restare in carcere, ma Marina non lo lascerà solo: la donna combatterà con tutta sè stessa pur di non vederlo abbandonato al suo destino.