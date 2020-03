Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la fiction Doc - Nelle tue mani che vede protagonista l'attore Luca Argentero nei panni di un medico che si salverà miracolosamente dopo un colpo di arma da fuoco alla testa anche se perderà l'uso della memoria. Andrea Fanti farà grande fatica a tornare alla vita di tutti i giorni e a riconoscere i suoi stessi colleghi, ma passo dopo passo farà dei grandi progressi. Il prossimo giovedì 3 aprile andrà in onda la seconda puntata composta dagli episodi 'Niente di personale' e 'Una cosa buona che fa male'.

Gli spoiler della seconda puntata di Doc - Nelle tue mani: Andrea Fanti vuole riscoprire il suo passato

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata della fiction Doc - Nelle tue mani in onda giovedì 3 aprile su Rai 1 rivelano che nell'episodio dal titolo 'Niente di personale', vedremo che Andrea tornerà nuovamente all'interno del reparto e questa volta nelle vesti di aiutante dei vari specializzandi che fino a qualche settimana prima erano letteralmente terrorizzati dalla sua presenza e dal suo ruolo e faranno non poca fatica ad abituarsi a questa nuova situazione.

Intanto Andrea cercherà in tutti i modi di riconquistare il cuore della sua ex moglie ma dovrà fare i conti anche con la presenza della bella Giulia, con la quale sta collaborando circa il caso di un giovane manager. E la vicinanza con Giulia si rivelerà ostica ma al tempo stesso anche ricca di colpi di scena.

A seguire andrà in onda l'episodio dal titolo 'Una cosa buona che fa male'. Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani rivelano che in reparto arriverà un malato che si rivelerà particolarmente importante per Giulia.

La presenza di questa persona finirà per creare non pochi dissidi tra i vari specializzandi che entreranno sempre di più in competizione. Nel frattempo Fanti chiederà aiuto per poter recuperare nuovamente il suo indirizzo mail e la sua vecchia password: in questo modo spera di entrare in possesso del suo passato. Peccato però che qualcuno remerà contro di lui e farà in modo che ciò non accada.

Ascolti record per il debutto della nuova fiction Doc con Luca Argentero

In attesa di vedere in onda questo secondo appuntamento con la fiction Doc - Nelle tue mani, va detto che la puntata d'esordio trasmessa il 26 marzo in tv è stata un vero e proprio successo. La serie con Luca Argentero ha debuttato con una media di oltre 7 milioni di fedelissimi spettatori, che hanno portato la rete ammiraglia a stravincere la gara degli ascolti del prime time con uno share del 26%. Numeri decisamente super positivi per l'esordio di questa serie che al giovedì sera ha preso il posto di Don Matteo con Terence Hill ma non sta facendo rimpiangere affatto i risultati d'ascolto.