Il film "Assassinio sull'Orient Express" è la scelta televisiva che Rai 1 propone ai telespettatori per la prima serata tv di mercoledì 18 marzo. La pellicola in questione è la rivisitazione cinematografica del famoso libro di Agatha Christie intitolato "Murder on the Orient Express" e prevede un cast d'eccezione tra i quali figurano Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Kenneth Branagh che cura anche la regia. Tra i produttori spicca invece il nome di Ridley Scott.

Trama del film 'Assassinio sull'Orient Express'

Dopo aver portato a termine con successo un incarico in Israele, a Gerusalemme, il detective Hercule Poirot decide di concedersi una piccola vacanza.

La scelta ricade sull'Oriente Express, il famoso convoglio ferroviario del quale è direttore il suo amico Bouc. Nel corso del viaggio viene commesso un assassinio e lo stesso Bouc si ritrova a pregare Poirot di provare a risolvere il difficile caso prima che diventi di dominio pubblico e la polizia possa additare come colpevole uno dei passeggeri.

A un certo punto il treno resta bloccato in un ponte in legno che si erge su di una profonda scarpata. Prima che arrivino sul posto gli aiuti per spalare la neve e permettere al treno di riprendere la sua marcia, il detective si mette al lavoro per cercare di dipanare l'intricata matassa.

Fin da subito l’indagine è coinvolgente e avvincente ma per provare a indovinare il nome del colpevole il pubblico da casa dovrà sintonizzarsi su Rai 1, mercoledì 18 marzo, alle 21:25.

Il cast stellare della pellicola

L'espressione "cast stellare" a volte viene usata con troppo generosità ma questo non è il caso del film "Assassinio sull'Orient Express" nel quale recitano autentiche star del firmamento di Hollywood.

L'arguto detective Hercule Poirot ha il volto e le sembianze di Kenneth Branagh, il direttore del convoglio Bouc è Tom Bateman, la parte di Gerhard Hardman è affidata all'esperto Willem Dafoe e tra gli interpreti maschili figura anche l'importante nome di Johnny Depp.

Le principali attrici della pellicola sono la spagnola Penélope Cruz, che qui recita nei panni di Pilar Estravados, Judi Dench, nel ruolo di Natalia Dragomiroff e l'affascinante Michelle Pfeiffer, nella parte di Caroline Hubbard.

Continuando a snocciolare il cast del lungometraggio troviamo poi altri ottimi interpreti quali Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Daisy Ridley, Lucy Boynton, Serhij Polunin, Olivia Colman, Manuel Garcia-Rulfo e Marwan Kenzari.

La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche U.S.A. in data 10 novembre 2017, mentre nei Cinema italiani ha fatto la sua comparsa a partire dal 30 novembre 2017.