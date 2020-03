Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di rimandare le nozze. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne non se la sente di proseguire con i preparativi del matrimonio vista la situazione che si è creata in Italia a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Ad affermare che in questo momento non c'è la serenità di pensare ad un momento gioioso è la stessa Beatrice che ha risposto ai suoi fan i quali le hanno rivolto diverse domande su Instagram. L'ex corteggiatrice ha ammesso che per il momento tutte le sue preoccupazioni sono legate al parto che si avvicina sempre di più.

Se la situazione rimarrà invariata, purtroppo la Valli potrebbe non avere vicino né Marco né la sua famiglia e questo non la fa stare bene.

L'ansia di Beatrice per il parto imminente

È una situazione difficile quella che la pandemia del Coronavirus ha generato: anche Beatrice Valli non nasconde la sua preoccupazione e sta pensando a come sarà partorire senza l'appoggio dei suoi cari. La giovane, già mamma di Alle, avuto da una relazione con un calciatore, e Bianca, figlia di Marco Fantini, è in attesa della sua terza figlia che dovrebbe arrivare a breve.

La coppia ha rivelato che il nome scelto è Azzurra, ma mai si sarebbe aspettata che il parto sarebbe potuto avvenire in una condizione tanto difficile.

'Vorrei che tutto fosse tornato alla normalità e che potessero venire ad abbracciarmi in ospedale', ha detto Beatrice rivelando i suoi timori rispetto al parto imminente. L'ex corteggiatrice vorrebbe vivere più serenamente il momento ma l'unico modo affinché ciò avvenga è che il Covid-19 sia solo un brutto ricordo.

La Valli, inoltre ha ricordato che anche Marco stesso non potrebbe assistere al parto e potrebbe vedere la bambina solo per dieci minuti dopo la nascita e poi lei si ritroverebbe del tutto sola. Per tutte queste ragioni, i preparativi del matrimonio sono rimandati.

Beatrice Valli: 'Momento tragico...'

'È un momento tragico e non bello e semplice per nessuno', ha detto Beatrice rispondendo ai suoi followers sui social.

'Non ci sentiamo ora di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così difficile', ha ammesso la Valli. D'altra parte, in questo momento ogni contatto ed organizzazione al momento sarebbero impensabili. L'ex corteggiatrice stessa ha ammesso che altri sono i pensieri che la attanagliano adesso. Non mancherà poi il modo per organizzare al meglio il giorno più bello della coppia.

'Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto', ha concluso Beatrice che pare voler fare tutto con calma per dedicare la giusta importanza alla nascita della piccola Azzurra. La speranza è che ben presto tutto possa risolversi per il meglio per poter tornare alla quotidianità e affrontare serenamente ogni tipo di avvenimento.