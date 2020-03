L'unione tra Wyatt Spencer e Flo Fulton potrebbe essere più solida di quanto i ragazzi possano immaginare e le puntate di Beautiful, in onda prossimamente in Italia, sveleranno il perché. Shauna, infatti, rimarrà sconvolta quando scoprirà che Bill è il padre di Wyatt. Il motivo? Anche lei ha trascorso una notte con Spencer senior e, secondo i suoi calcoli, proprio in quell'occasione potrebbe aver concepito sua figlia Flo. Questa affermazione sconvolgerà tutti, perché porterà a un'unica conclusione: Wyatt e Flo potrebbe essere fratello e sorella.

Beautiful, anticipazioni Usa: Shauna racconta di aver trascorso una notte con Bill

Nelle prossime puntate di Beautiful, Quinn dirà a Shauna che Bill Spencer è il padre di Wyatt. La Fulton rimarrà sconvolta da tale notizia, al punto che chiederà alla Fuller se è realmente sicura di tutto ciò. Ovviamente, la risposta della donna sarà "sì" e non riuscirà a capire perché questo particolare sconvolga Shauna così tanto. La storia tra Quinn e Bill non è stata proprio idilliaca, per questo la Fuller, in un primo momento, aveva deciso di tenere Wyatt lontano da suo padre, ma ora i due vanno molto d'accordo.

Quinn esprimerà un suo parere anche in merito a Flo: secondo lei anche quest'ultima ha il diritto di conoscere suo padre, ma Shauna non sarà assolutamente d'accordo.

Perché Shauna rimarrà scioccata in merito al fatto che Wyatt è figlio di Bill? Per un semplice motivo, che la Fulton rivelerà a Quinn proprio davanti a Spencer senior. Shauna racconterà di aver trascorso una notte insieme a Bill a Las Vegas e proprio durante quell'occasione potrebbe essere stata concepita Flo.

Ebbene sì: Wyatt e Flo potrebbero essere fratello e sorella.

Quinn rivela a Wyatt che potrebbe essere fratello di Flo

Quinn rimarrà totalmente scioccata dalla possibilità che Wyatt possa essere fratello di Flo, mentre Bill cercherà d'infondere un po' di tranquillità, dal momento che non hanno ancora nessuna prova che confermi con certezza l'affermazione di Shauna. Per Quinn, però, non dovrebbero esistere dubbi: i due ragazzi devono assolutamente sapere che potrebbero essere fratello e sorella.

Per questo motivo, lei stessa deciderà di rivelare la notizia a Wyatt.

La notizia che Flo potrebbe essere sua sorella manderà fuori di testa il giovane Spencer che, insieme alla madre, al padre e Shauna rifletteranno sulla probabilità di rivelare tutto a Flo. Quinn vorrebbe che la giovane Fulton e Bill si sottoponessero all'esame del Dna e proprio in questo frangente Wyatt comunicherà che Flo ha già provveduto a compiere un test per cercare di risalire alle sue origini. La notizia data da Wyatt lascerà Shauna di stucco, soprattutto quando il giovane Spencer rivelerà che a breve entrerà a conoscenza dei risultati del test.

Infatti lui, Bill, Quinn e Shauna scopriranno le radici di Flo attraverso una mail.