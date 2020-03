Inizia una nuova settimana di programmazione in compagnia di Beautiful: le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 5 all'11 aprile 2020 si concentrano sull'arrivo di Shauna a Los Angeles, che creerà ancora più scompiglio. La madre di Flo infatti, rivelerà un retroscena che cambierà per sempre la vita di Bill.

Nel frattempo, Thomas continuerà a stare accanto ad Hope, provando ad alleviare il suo dolore per la perdita di Beth. A rasserenarla un po' sarà soprattutto Douglas che, con la sua dolcezza, le farà dimenticare almeno per qualche ora la sua disperazione.

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 5 all'11 aprile 2020

Nelle puntate della prossima settimana in onda su Canale 5, Quinn e Sally avranno modo di parlare. La Fuller non apprezza particolarmente la Spectra, ma sarà felice nel sapere quanto la giovane stilista sia innamorata di Wyatt.

Nel frattempo, Flo sta per scoprire chi è il suo vero padre e, in questo delicato momento, ci sarà proprio Wyatt a starle accanto. Sally ne sarà gelosa, ma cercherà di dare fiducia al suo fidanzato.

Arriva Shauna, la madre di Flo

Le anticipazioni di Beautiful della prossime settimana rivelano che a Los Angeles arriverà la turbolenta Shauna, la madre di Flo. Si scoprirà che la Fulton e Quinn si conoscevano da tempo e che, nel loro passato, hanno condiviso il periodo più difficile della loro vita. Entrambe hanno in comune anche un uomo: Bill Spencer. La Fulton pregherà Quinn di non dire mai a Flo come stanno le cose, specie in questo difficile momento.

Come reagirà quando verrà a conoscenza dei risultati del test del DNA al quale si è sottoposta?

Wyatt non capirà lo strano atteggiamento della madre e non ci metterà molto tempo a capire che gli sta nascondendo qualcosa di davvero importante. La verità sta per arrivare.

La Fulton scopre chi è il suo vero padre

Thomas ed Hope passeranno sempre più tempo insieme, come una vera famiglia. Liam ne sarà geloso ma, nello stesso tempo, sarà felice nel vedere la moglie un po' più serena in compagnia di Douglas.

La verità non può più essere nascosta. Nonostante la volontà di Shauna di nascondere il tutto a Flo, non potrà fare nulla una volta che le analisi del DNA arriveranno tra le sue mani.

A tal proposito, le anticipazioni delle puntate settimanali di Beautiful in onda su Canale 5 dal 5 all'11 aprile 2020, raccontano che Shauna si farà coraggio. Dopo una lunga riflessione, si recherà nell'ufficio di Bill, al quale dirà di essere il vero padre di Flo.

Lo Spencer resterà senza parole e non saprà come reagire. Quinn, invece, si complimenterà con l'amica per la sua determinazione. Dunque, Wyatt e Flo sono fratellastri?

Non resta che aspettare le prossime puntate della soap per scoprire altri interessanti dettagli.