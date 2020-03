Nuove emozioni nelle puntate di Beautiful: le anticipazioni americane raccontano che Thomas continuerà a nascondere la verità sulla finta morte di Beth, ingannando Hope. Intanto, farà in modo di allontanare da lei Liam, spingendolo tra le braccia di Steffy con torbidi inganni.

Non solo. Thomas deve anche eliminare tutte le prove che lo collegano al decesso di Emma Barber, che ha perso la vita in un incidente in auto causato dallo stesso Forrester Jr. ormai senza più controllo. Molti ancora dovranno pagare per la sua follia.

Beautiful anticipazioni: la prova chiave

Nelle puntate americane della soap che vedremo su Canale 5 tra qualche mese, Xander arriverà vicinissimo alla verità riguardo allo strano incidente di Emma. Dopo aver visionato i filmati di sicurezza delle telecamere aziendali, sarà certo che Thomas ne sia il responsabile. Peccato che il ragazzo non sappia che Zoe è dalla parte del giovane Forrester, in quanto custode del segreto sullo scambio di culle. Ed è ovvio che la modella, una volta sentito il drammatico racconto del fidanzato, non gli dia credito.

Xander però non si arrenderà e riuscirà a trovare un'altra prova che potrebbe incastrare Thomas. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, il ragazzo si impossesserà infatti del Gps sull'auto di Thomas. Ricostruendo la cronologia, scoprirà che il Forrester si fermato sul ciglio della strada in cui ha perso la vita Emma.

Hope nella tela del ragno

Dalle anticipazioni ufficiali di Beautiful si evince che Xander dirà a Zoe di non avere più intenzione di stare zitto.

Hope e Liam devono sapere la verità sulla morte di Emma, così da tutelarsi dal pericoloso Thomas. Nel frattempo, il perfido Forrester Jr. penserà bene di smagnetizzare il GPS, così da risultare pulito.

Come prevedibile, Zoe si metterà dalla sua parte: se Thomas verrà denunciato, inevitabilmente verrebbe a galla la verità su Beth e Phoebe e per lei e Zoe ci sarà la drammatica prospettiva della prigione.

Xander, all'oscuro di tutto, continuerà a non capire lo strano atteggiamento della fidanzata.

Hope, ancora destabilizzata per la perdita di Beth, si legherà a Douglas. Ciò andrà a vantaggio di Thomas che, con le sue abilità manipolatorie, farà credere alla Logan Jr. di essere l'unica persona in grado di dare un po' di felicità al piccolo, rimasto orfano della madre Caroline.

Un matrimonio al capolinea

Liam e Brooke, capendo il reale pericolo che corre Hope, proveranno a metterla in guardia ma inutilmente. In particolare, la Logan coinvolgerà anche Bill nella ricerca di ulteriori prove che possano incastrare Thomas, senza che Ridge ne sia al corrente.

Quando il Forrester scoprirà che sua moglie non è intenzionata a difendere il figlio, andrà su tutte le furie, mandando in crisi il loro rapporto.

Stando alle anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane, Shauna, la madre di Flo, si approfitterà della situazione, iniziando a corteggiare con insistenza Ridge. Il magnate di moda capitolerà? Staremo a vedere.