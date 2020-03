Le anticipazioni di Beautiful relative alle prossime puntate in onda su Canale 5 raccontano che Liam Spencer stringerà il cerchio intorno alla misteriosa Flo. Tutto inizierà quando il giovane rampollo sentirà una strana discussione tra la Fulton e Thomas.

''Il segreto su Phoebe deve rimanere nascosto'' dirà Thomas a Flo. Parole che, ovviamente, colpiranno nel profondo Liam. A quel punto, lo Spencer si convincerà che il fratellastro stia nascondendo qualcosa e coinvolgerà Wyatt per iniziare ad indagare.

Beautiful anticipazioni: Liam indaga sul passato di Flo

Nelle prossime puntate della soap opera, Liam Spencer sarà deciso a scoprire che cosa nascondono Thomas e Flo. Vestendo i panni da detective, non perderà d'occhio la Fulton e chiederà a Wyatt di metterlo al corrente di tutto ciò che sa sul suo passato, visto che i due si conoscevano molto bene ai tempi del liceo.

Wyatt dirà a Liam un particolare molto interessante. Pare che la Fulton gli abbia confessato molti anni fa di non poter diventare madre.

Dunque, come è possibile che abbia partorito Phoebe per darla in adozione?

Sarà la rivelazione chiave che spingerà Liam a fare ulteriori indagini sul conto della Fulton, indagini che porteranno ad un retroscena incredibile.

Un'adozione mai avvenuta

Come svelano le anticipazioni americane di Beautiful, Liam Spencer e Wyatt uniranno le forze per scoprire la verità sull'adozione di Phoebe. Steffy, venuta a sapere tutto, proverà a fermarli, preoccupata di mettere a rischio la validità dell'adozione della piccola Phoebe.

Liam riuscirà a mettere le mani sui registri delle adozioni e troverà il nome dell'ospedale nel quale Flo ha dichiarato di essersi recata per il parto. A quel punto, lo Spencer chiamerà immediatamente la struttura sanitaria fingendosi il marito della Fulton.

Il responsabile del reparto, imbarazzato ed incredulo, dirà a Liam di non aver mai ricoverato nessuna donna con quel cognome. Ormai, il segreto su Phoebe e sulla sua finta adozione sta per essere scoperto.

Flo con le spalle al muro

Gli spoiler di Beautiful rendono noto che Liam metterà al corrente Wyatt della scoperta fatta, facendolo rimanere senza parole. La verità sulla finta morte di Beth è ormai vicinissima e molte persone pagheranno per il male fatto ad un'intera famiglia.

Liam avrà così le prove per incastrare la Fulton, indifendibile sul fatto di non aver mai partorito Phoebe. Quello che Hope e il marito non sanno però, è che quella bambina è in realtà Beth, la figlia che credono ancora passata a miglior vita. Ancora un tassello mancante, che non tarderà ad essere messo al giusto posto nelle prossime puntate di Beautiful.