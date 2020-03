Le nuove anticipazioni di Beautiful si concentrano sul triangolo tra Hope, Liam e Thomas. Il giovane Forrester non sarà affatto disposto a perdere l'opportunità di costruire una famiglia con la Logan Jr, anche a costo di distruggere la vita di altre persone. E sì, saranno tante.

L'arrivo di Thomas a Los Angeles metterà a soqquadro le famiglie Forrester e Logan. Una spirale di odio, recriminazioni e vendette sembrerà non avere fine.

La mente di Hope sarà facilmente manipolabile, offuscata dal dolore per la perdita di Beth.

Il giovane Forrester punterà a questo per raggiungere il suo egoistico fine. La situazione però, gli sfuggirà di mano.

Beautiful, anticipazioni: Liam perde la testa con Steffy

Non si fermerà Thomas, deciso a portare Hope all'altare. Certo, prima dovrà mettere al tappeto Liam. Occorrono misure estreme e quale modo migliore se non far vedere ad Hope un ritorno di fiamma con Steffy? Sarà così che il Forrester Jr. si metterà in contatto con Vinny, un suo amico dal passato non certo raccomandabile.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Thomas si farà passare delle sostanze eccitanti, che metterà nel bicchiere di Liam durante una festicciola organizzata da Steffy.

L'effetto delle pillole non tarderà a farsi sentire, tanto da eliminare ogni inibizione nello Spencer, che si lascerà andare alla passione con la ex moglie.

Liam, sentendosi in colpa, racconterà quanto accaduto ad Hope che, incredula, lo lascerà seduta stante. Accanto a lei ci sarà Thomas, pronto ad asciugare le sue lacrime e gettare fango su Liam. La frittata è fatta.

L'incidente di Emma Barber

Basterà questo a Thomas per avere il cuore di Hope?

Assolutamente no. Di mezzo c'è anche il segreto sullo scambio di culle di Beth. Quando Emma Barber verrà a sapere che la piccola Phoebe è in realtà Beth, correrà da lei per metterla al corrente della cosa.

Il suo sarà l'ultimo viaggio. Come svelano gli spoiler di Beautiful, Thomas prenderà l'auto e inseguirà la Barber, speronandola più volte fino a farla finire fuori strada. Per lei non ci sarà nulla da fare.

Il perfido Forrester Jr. non la soccorrerà, certo che con Emma morirà anche il segreto su Beth.

Thomas porta Hope Logan sull'altare

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope crederà che l'unica possibile strada per essere felice sia quella di accettare la proposta di nozze di Thomas. In fondo, potrà gioire della presenza di Douglas, al quale farà da madre.

Brooke e Bill proveranno a dissuadere Hope, ma dovranno rassegnarsi all'idea che si sposerà con il Forrester Jr. Nel frattempo, Xander inizierà a tenere sotto stretta osservazione i comportamenti di Zoe, sempre più sospetti. La coppia finirà con il litigare furiosamente, in quanto la Buckingam accuserà il fidanzato di non avere alcuna fiducia in lei.

Brooke invece, consapevole che Ridge non è dalla sua parte perché deciso a tenere sotto una campana di vetro il folle Thomas, cercherà un aiuto in Bill che, al contrario, le prometterà di vigilare e di venire a capo delle reali intenzioni del giovane Forrester.

Il tanto atteso matrimonio di Hope e Thomas si celebrerà in un'atmosfera alquanto surreale e non certo gioiosa. Nessuno sarà contento delle nozze. Liam si maledirà per aver ceduto alla passione con Steffy, senza sapere che dietro tutto ciò vi era il piano del suo rivale in amore. Il segreto su Beth continuerà a essere custodito da Thomas, Zoe, Reese e Flo, decisi a non aprire bocca e a fare di tutto perché Hope non scopra mai il terribile inganno che hanno ordito a sua insaputa.

Fino a quando riusciranno a non tradirsi? Lo sapremo con le prossime anticipazioni di Beautiful.