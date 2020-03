In un periodo difficile come quello in corso in cui tutti gli italiani sono costretti a restare a casa per combattere la pandemia da Covid-19, la televisione ha elevato il proprio significato ergendosi a principale fonte di distrazione. Sia le reti Rai che quelle Mediaset propongono una vasta gamma di scelte, ma sono le soap al momento a fare maggiormente breccia nell'utenza. Il pubblico, durante questo periodo di quarantena, sembra apprezzare sempre di più il particolare format televisivo con dati in continua crescita: da Beautiful, leader degli ascolti, passando per Una vita, sino ad arrivare a Il segreto e a Il Paradiso delle Signore, tutte le soap sembrano aver registrato un'impennata di telespettatori esattamente da quando, 21 giorni fa, il Governo Conte ha promulgato le misure straordinarie di contenimento della pandemia.

Beautiful leader degli ascolti

L'effetto quarantena sembra dunque giovare - in senso molto lato - alle soap che vengono trasmesse dalle reti italiane. Dopo la fatidica data del 10 marzo, giorno in cui il Decreto governativo ha posto tutti il paese in quarantena, le tele novelas hanno visto infatti incrementare i propri ascolti. Beautiful ad esempio risulta essere la soap tv più vista, arrivando a superare i 3 milioni di telespettatori che, ogni giorno, seguono con interesse le vicende legate a Liam, Hope e company.

Basti pensare che lo scorso venerdì, la Serie TV americana ha ottenuto ben 3.680.000 telespettatori, record per l'Italia che trasmette le vicende di casa Forrester dal lontano 1990. Anche negli Usa, Beautiful risulta essere la soap più vista, battendo un'altra storica serie come Febbre d'amore.

Beautiful al primo posto negli ascolti seguita da Una vita e Il segreto

Le vicende legate alle famiglie Forrester e Spencer quindi, tengono incollati alla tv milioni di telespettatori anche in questo periodo di quarantena.

Se la soap tv americana è saldamente al primo posto nella classifica delle più viste, va ricordato che altre due tele novelas trasmesse da Canale 5 occupano il secondo e terzo posto. Parliamo di Una vita e de Il segreto.

Quest'ultimo come noto, dopo ben nove anni di programmazione, giungerà all'epilogo finale, che in Italia sarà presumibilmente visibile verso la fine del 2020. Nonostante ciò, ogni pomeriggio circa 2,5 milioni di fan seguono le vicende ambientate a Puente Viejo: anche Il Paradiso delle Signore trasmesso da Rai 1 sta ottenendo buoni risultati, tanto da avvicinarsi alla soap iberica che vede protagonista donna Francisca.

Inutili ricordare come al momento stiano andando in onda le puntate registrate prima dello scoppio dell'epidemia, la lavorazione di ogni nuovo episodio è stata infatti interrotta in praticamente tutto il mondo a causa delle misure di contenimento del contagio statuite dai vari governi nazionali.