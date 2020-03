La morte improvvisa di Caroline Spencer ha sorpreso i moltissimi fan di Beautiful che stanno prendendo atto della tragedia proprio nelle puntate in onda in questi giorni in Italia. La donna è quindi uscita di scena ma lo ha fatto fuori dallo schermo ed in molti si sono chiesti se questa decisione degli autori fosse dipesa da qualcosa accaduto nella vita reale dell'attrice Linsey Godfrey. A chiarire il tutto la stessa interprete che, con un messaggio rivolto a tutti i fan, ha tranquillizzato tutti esortandoli a non essere tristi per il suo addio, in quanto la soap americana riserverà ancora numerosi colpi di scena.

Dalle anticipazioni infatti, si è a conoscenza del fatto che la morte di Caroline sconvolgerà la vita anche di Hope Logan e non solo.

Beautiful, l'attrice Linsay Godfrey dice addio a Caroline Spencer

Nelle puntate in onda in questi giorni, i fan italian di Beautiful sono venuti a conoscenza del grave lutto avvenuto nelle vite di Thomas e del piccolo Douglas. Caroline Spencer infatti, è morta prematuramente a causa di un embolo e ciò cambierà radicalmente le vite del marito e del figlioletto. I due infatti, tornati a vivere a Los Angeles, scombussoleranno anche la vita di Hope, ancora scossa dalla perdita di Beth.

Dalle indiscrezioni dunque, pare che l'addio di Caroline alla soap tv americana, sia stata una scelta di Brad Bell per movimentare le tram di Beautiful. Un addio che comunque lascia l'amaro in bocca ai fedelissimi di Beautiful che, nel corso degli anni, avevano imparato ad apprezzare l'esuberanza di Caroline, impersonata con successo dall'attrice Linsay Godfrey.

Linsay Godfrey parla ai fan di Caroline e di Beautiful: 'Non siate tristi per questa scomparsa'

L'attrice, dopo aver lasciato il suo ruolo di Caroline Spencer in Beautiful, ha cominciato a lavorare in un'altra serie americana, 'Days of Our Lives', andata in onda in passato anche in Italia. Sta di fatto che Lindsay è rimasta molto legata al suo vecchio personaggio tanto che, sui suoi profili social, ha voluto mandare un messaggio a tutti i fan nel momento in cui in America è andata in onda la puntata del funerale di Caroline.

La Godfrey, ha voluto prima di tutto ringraziare gli autori di Beautiful per la splendida opportunità, rimarcando il fatto di come le sia piaciuto interpretare un personaggio così stravagante, esuberante e impertinente. La ex Caroline di Beautiful inoltre, ha voluto rassicurare i fan: 'Non siate tristi per questa scomparsa' scrive l'attrice, 'nella serie stanno arrivando molti colpi di scena'. Dopo la morte di Caroline dunque, si apriranno nuovi scenari e che sicuramente appassioneranno i telespettatori, così come lo è stato in passato con l'ingresso di Caroline nella soap tv americana.