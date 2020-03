Dalle anticipazioni che giungono direttamente dagli Stati Uniti e riguardanti le prossime puntate di Beautiful in onda in Italia nei prossimi mesi, si viene a sapere che Liam comincerà ad indagare su Flo e sembrerà sempre più vicino a scoprire la verità sulla piccola Beth. Dopo il matrimonio tra Hope e Thomas, lo Spencer intuirà che la Fulton sta nascondendo un segreto e comincerà ad indagare, grazie anche all'aiuto di Wyatt il quale, nel frattempo, avrà iniziato una relazione proprio con Flo. Liam dunque potrebbe venire a sapere che la donna, spacciatasi per la madre naturale di Phoebe, in realtà non ha mai partorito un bambino.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Liam sospetta di Flo e comincia ad indagare

Le indagini di Liam su Flo saranno un punto centrale nelle prossime puntate di Beautiful e che vedremo solo tra qualche mese in Italia. Grazie alle anticipazioni americane, si viene a conoscenza del fatto che lo Spencer ecomincerà a sospettare di Flo quando sentirà una conversazione tra la giovane e Thomas ed in cui parleranno di un 'segreto'. Anche se Liam non immaginerà affatto che stiano parlando dello scambio di culle, lo Spencer intuirà che c'entri Hope e che il mistero riguardi in qualche modo l'adozione di Phoebe.

La Logan nel frattempo, sarà convolata a nozze proprio con Thomas, diventando così la mamma del piccolo Douglas. Il fratello di Steffy quindi, sarà riuscito a far leva sul momento di debolezza e sul vuoto lasciato dalla piccola Beth, per convincere Hope non solo a lasciare Liam, ma a sposarsi con lui.

Spoiler Beautiful Usa: Liam vuole scoprire il segreto di Flo e si avvicina alla verità

Liam, dopo aver ascoltato la conversazione tra Thomas e Flo, chiederà aiuto al fratello Wyatt, il quale nel frattempo avrà lasciato Sally e sarà tornato tra le braccia della sua ex Flo.

Wyatt quindi, cercherà di scoprire qualcosa in più sul passato della sua fidanzata la quale, ad un certo punto, si renderà conto di avergli svelato più del dovuto. Dagli spoiler statunitensi, si verrà inoltre a conoscenza del fatto che Liam rimarrà stupito quando scoprirà che Flo ha ricevuto 250.000 dollari per dare in adozione Phoebe a Steffy. Dopo aver perso Hope, Liam impiegherà tutto il suo tempo per cercare di scoprire cosa nascondano Flo e Thomas e, per tale motivo, si rivolgerà all'ospedale di Las Vegas dove la Fulton sostiene di aver partorito la bambina.

Lo Spencer sembrerà vicino a scoprire che la giovane in realtà non ha mai partorito e sarà in attesa della telefonata dall'ospedale mentre Thomas comincerà ad aver paura che lo Spencer scopra la verità su Phoebe/Beth.

In attesa di conoscere gli sviluppi riguardanti le indagini di Liam, si ricorda che la soap tv Beautiful tiene compagnia ai telespettatori tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 13:40.