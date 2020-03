Tornano le anticipazioni settimanali della soap tv americana Beautiful e riguardanti in particolare ciò che andrà in onda su Canale 5 da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che tra Hope e il piccolo Douglas continuerà ad esserci una forte complicità, tanto che i due si sosterranno a vicenda nel momento del dolore. Wyatt invece, dopo aver rincontrato la sua ex fidanzata Flo, la vorrà aiutare a scoprire chi è il suo padre naturale, mentre Ridge e Brooke si ritroveranno a discutere di Taylor e del suo folle piano di far rimettere insieme Steffy e Liam.

Anticipazioni Beautiful: Flo ignora chi sia suo padre, Wyatt la sprona a cercarlo

Molti colpi di scena attendono i telespettttori di Beautiful che da anni seguono con interesse le vicende di casa Forrester. Dalle anticipazioni riguardanti le puntate italiane in onda la prossima settimana, si viene a sapere che Wyatt deciderà di aiutare Flo nella ricerca del suo padre naturale. La ragazza infatti, non conosce l'identità del genitore, dato che la madre Shauna lo ha sempre tenuto nascosto. Si verrà invece a sapere che quest'ultima è amica di Quinn, la quale sarà entusiasta della permanenza di Flo a Los Angeles e si augurerà un riavvicinamento tra il figlio e la sua ex fidanzata.

Nel frattempo, Sally si troverà a valutare un'allettante proposta della Forrester Creations, mentre Wyatt tornerà alla Spencer Publications.

Beautiful, trame al 5 aprile: Hope passa sempre più tempo con Douglas

Mentre Wyatt sembrerà deciso a tornare a lavorare per Bill, quest'ultimo e Katie scopriranno che il misterioso 'cupido' che sta organizzando delle cene per loro non è altri che il piccolo Will.

La coppia svelerà il segreto a Donna, Justin e Wyatt ma farà finta di niente con il figlioletto, il quale sembrerà l'unico ad aver capito la forza del loro legame. Quinn invece, farà i salti di gioia quando verrà a sapere che Sally ha deciso di rimanere alla Forrester mentre Ridge e Brooke parleranno del piano di Taylor volto a separare Liam e Hope. Quest'ultima intanto, stringerà un patto con il piccolo Douglas e i due si prometteranno di prendersi cura l'uno dell'altra.

Thomas noterà il feeling tra il figlioletto e Hope e ne sarà contento.

Beautiful, anticipazioni: Flo riuscirà a scoprire chi è il suo padre naturale?

Nel corso della nuova settimana di programmazione, i fan di Beautiful continueranno ad assistere allo stretto legame che instaurerà tra Douglas e Hope. Thomas non potrà fare a men di ringraziare la Logan per l'aiuto che gli starà dando con il bambino, ancora traumatizzato dalla morte della madre Caroline. Intanto Quinn ripenserà al passato e si convincerà del fatto che Flo sia la donna giusta per Wyatt. Con il prosieguo delle puntate, si verrà a conoscenza che Shauna, la madre di Flo, ha cresciuto la figlia con grossi sacrifici e sarà contraria al fatto che la ragazza sia alla ricerca del padre naturale.