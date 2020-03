Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dall'8 al 14 marzo 2020 su Canale 5 raccontano che Steffy prenderà una decisione drastica. La Forrester capirà di doversi allontanare per via dell'attaccamento ossessivo di Hope nei riguardi di Phoebe.

Flo, dopo aver conosciuto la giovane Logan, si sentirà ancora più in colpa, capendo quanto sia soffrendo per la perdita di Beth. La sua titubanza farà preoccupare non poco Zoe, specie dopo averla fermata in tempo prima che raccontasse tutto sulla finta morte di Beth ad Hope.

Intanto, Steffy comincerà a fare delle pressioni su Steffy, intuendo che tra Hope e Liam ci sia aria di crisi. Secondo la psichiatra, sua figlia meriterebbe di riavere la sua famiglia per il bene di Phoebe e Kelly.

La Forrester Jr. comunicherà ad Hope la decisione di partire con le bambine e lasciare Los Angeles per un lungo periodo. Sarà un colpo al cuore per lei, ora che aveva trovato un po' di conforto nella vicinanza con la piccola Phoebe. Saranno giorni terribili, che faranno profondare Hope nel buio della depressione più nera.

Stando alle anticipazioni, sappiamo che questo stato d'animo favorirà le mire di Thomas, che tra non molto farà ritorno a Los Angeles con il piccolo Douglas. Il Forrester Jr. non avrà scrupoli nel manipolare la povera Hope e metterà in atto una serie di macchinazioni che distruggeranno la vita di diversi personaggi.

Beautiful anticipazioni: la verità su Beth a rischio

Nelle puntate della soap andate in onda questa settimana, Steffy e sua madre hanno avuto modo di passare molto tempo insieme, rafforzando il loro rapporto.

La presenza di Phoebe e Kelly sembra un toccasana per tutti.

Nonostante la Hayes abbia visto quanto Steffy sia felice, vorrebbe che la sua vita fosse completa. Le manca un uomo al suo fianco, un uomo che si occupi di lei e delle bimbe. Chi meglio di tutti se non Liam? In fondo, pensa Taylor, Hope ha fatto capire benissimo al marito di non avere intenzione di lottare per il loro matrimonio, evidentemente in crisi.

Gli episodi settimanali di Beautiful hanno anche fatto intuire quanto la verità su Beth sia in bilico. Flo sembra non essere così forte, tanto da essere stata sul punto di rivelare tutto ad Hope. Zoe è riuscita a fermarla, ma per quanto potrà starle alle calcagna per evitare il disastro?

La paura di Reese

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate dall'8 al 14 marzo 2020 su Canale 5 raccontano che Reese verrà a sapere quanto sia fragile il castello di bugie creato. Il medico si metterà in contatto con sua figlia e con Flo, pregandole di non rivelare il segreto su Beth. Ormai. tutti e tre sono sulla via del non ritorno.

Intanto, Katie e Bill continueranno a passare del piacevole tempo insieme, capendo di provare un forte sentimento. Will farà da Cupido, desideroso di far tornare insieme i suoi genitori.

La decisione di Steffy che distruggerà Hope

Nei prossimi episodi di Beautiful, Hope riceverà il colpo di grazia. Steffy, preoccupata per l'ossessione nei confronti di Phoebe, dirà a Liam di voler partire con le bimbe per Parigi. Le serve del tempo per riflettere e stare con loro senza alcun tipo di intromissione.

Taylor non sarà d'accordo con la decisione della figlia. Le bimbe potrebbero risentire la lontananza di Liam.

Sarà da questo preciso momento in poi che la Hayes presserà la figlia affinché convinca lo Spencer a tornare con lei.

Infine, una spiacevole notizia coglierà Katie e Bill mentre stanno pranzando. Di cosa si tratta? Non resta che attendere le puntate settimanali di Beautiful in onda su Canale 5 dall'8 al 14 marzo 2020 per scoprirlo.