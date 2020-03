Domenica sera alle 21:25 andrà in onda la terza puntata della fiction di Rai1 'Bella da morire', che ha avuto un importante seguito nelle prime due domeniche con ascolti superiori ai 5 milioni di spettatori. Questa domenica proseguiranno le indagini degli ispettori Eva Cantini e Marco Corvo, dopo che l'ultima puntata si era conclusa con l'arresto dell'agente di moda Graziano Silvetti. Di seguito un riassunto di quanto successo nella seconda puntata e le anticipazioni su quella prevista questa domenica.

Il riassunto degli ultimi due episodi

Questa Serie TV affronta la tematica del femminicidio e nei primi due episodi andati in onda il 15 marzo si assiste al rinvenimento del corpo esanime di Gioia Scuderi, modella che sognava di avere successo nel mondo dello spettacolo. Nel racconto dei successivi due episodi andati in onda il 22 marzo, si assiste all'interrogatorio dell'agente di moda Graziano Silvetti, che si dichiara innocente. Grazie a delle analisi condotte sulle medicine che la ragazza assumeva e ai dati successivamente raccolti, si arriva a stabilire con precisione l'orario della morte della ragazza.

Sergio vorrebbe festeggiare il nipote comprandogli un regalo, ma la figlia Rachele si mostra restia a che lui possa avere un rapporto con il figlio. Viene organizzata una festa per il compleanno del bambino, alla quale però non si presenta nessuno, ad eccezione del nonno che così viene adorato dal nipote. Un incidente in auto mette in pericolo la vita di Matteo, con Eva che non può fare altro che confrontarsi con la sorella e capire il perchè del suo atteggiamento.

Rachele confessa ad Eva che Matteo è frutto di una violenza subita e decide di lasciare la città per qualche tempo, affidando il piccolo alla sorella. Nell'episodio si assiste poi all'interrogatorio nei confronti della donna delle pulizie che, inizialmente conferma l'alibi di Graziano Silvetti, ma successivamente su pressione di Eva ritratta quanto detto in precedenza e si giunge all'arresto dell'uomo.

La puntata si conclude con l'ispettrice Contini che rivela alla Pm i modi aggressivi con cui ha estorto la confessione; quest'ultima intanto confessa al marito di averlo tradito. Si svolgono i funerali di Gioia e la sorella Sofia tiene un commovente discorso funebre.

La trama del quinto episodio in onda questa domenica

Secondo le Anticipazioni Tv, il quinto episodio sarà aperto da Eva che non volendo far venire meno la sua integrità deciderà di distruggere il video dell'interrogatorio con la donna delle pulizie e rilascerà pertanto l'agente di moda Graziano, nonostante resti convinta della sua colpevolezza.

Intanto Giuditta Doria, la Pm responsabile delle indagini, a causa dei problemi familiari con il marito non se la sentirà di continuare e lascerà il caso a Ignazio Iurini. Questa decisione si rivelerà fondamentale, poiché farà pace con il marito. La Pm convincerà Iurini a tenere Eva in squadra e così resterà in contatto sul proseguo delle indagini. Il primo episodio si chiuderà con una ragazza che farà delle rivelazioni importanti che porteranno il caso a riaprirsi.

Le anticipazioni sul sesto episodio e la replica su raiplay

Nel sesto episodio si vedrà Rachele, sorella di Eva, inizialmente spiare e poi affrontare il suo violentatore Edoardo, cioè il padre di suo figlio Matteo.

Eva avrà un vivace confronto con il padre Sergio, che non ha consentito a sua sorella di denunciare la violenza da cui poi è nato Matteo. Nel frattempo proseguiranno le indagini sull'omicidio di Gioia e giungeranno ad una svolta, quando il medico legale Anita Mancuso noterà tracce di vernice gialla sotto le unghie di Gioia. L'ispettrice Contini si troverà costretta a chiedere aiuto a Giuditta, la quale parlerà con Iurini. Nel corso dell'episodio Eva si recherà a casa di Sofia, sorella di Gioia, per effettuare una perquisizione e troverà la ragazza sotto shock. Quest'ultima rivelerà che il marito ha minacciato di ucciderla e poi è fuggito via.

Anche nel corso della puntata di oggi il rapporto tra Eva e Marco si rafforzerà, ma quest'ultima non riuscirà a fidarsi del tutto dell'uomo, poiché in passato ha picchiato la compagna. La replica della puntata sarà visibile su Raiplay, canale streaming di riferimento della Rai.