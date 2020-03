A distanza di due settimane continua ancora a tenere banco lo scontro avvenuto nella diretta del serale di Amici tra Maria De Filippi e Valentin Alexandru. Questa volta a commentare quanto accaduto su Canale 5 è stato Carlo Conti; il conduttore Rai ha ammesso di non avere mai visto la sua collega così arrabbiata. Per chi non avesse seguito la vicenda, quando Valentin ha minacciato di abbandonare il programma perché deconcentrato dalle liti fra allievi e professori, la padrona di casa ha letteralmente perso le staffe.

Senza troppi peli sulla lingua, Maria De Filippi ha invitato il ballerino romeno a lasciare Amici, in seguito all'ennesimo comportamento irrispettoso verso lo staff.

Le parole di Carlo Conti

In un primo momento la reazione di Maria De Filippi nei confronti dell'allievo è sembrata un po' fuori luogo. In seguito, dopo i numerosi video comparsi in rete che incriminano Valentin Alexandru, molti telespettatori si sono dovuti ricredere. In questi giorni di "reclusione" forzata in casa Carlo Conti, libero dai numerosi impegni di lavoro, ha deciso di interagire con i suoi fan.

Attraverso il suo profilo Instagram, il conduttore fiorentino ha rivelato di essersi trovato su Canale 5 nel momento della lite tra la padrona di casa e l'allievo.

Carlo Conti ha affermato: "Sono caduto in questa litigata ... Maria De Filippi non l'ho mai vista così infuriata". Il presentatore televisivo ha ammesso che andare in onda con un clima surreale non era affatto facile. In effetti il programma da due settimane, a causa delle nuove restrizioni varate dal Consiglio dei Ministri, va in onda senza pubblico e adottando la distanza di sicurezza di un metro.

Alle domande insistenti dei fan inoltre, Carlo Conti ha risposto: "Non so se l'atmosfera normale, i ritmi veloci del programma normale con il pubblico...forse sì, l'avrebbe fatto lo stesso".

Durante la diretta con i follower, il presentatore toscano ne ha approfittato anche per fare degli elogi alla sua collega. Carlo Conti ha affermato che è stato un grande onore avere al suo fianco un colosso come Maria De Filippi in occasione del Festival di Sanremo: "Per me è stata una grandissima responsabilità, ma anche una grande iniezione di fiducia".

Il commento di Alfonso Signorini

Prima di Carlo Conti aveva espresso un giudizio sull'accaduto anche Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi, in una diretta Instagram, ha affermato di essere rimasto perplesso sull'atteggiamento di Maria De Filippi. Dopo i numerosi video su Valentin Alexandru però, l'opinione del giornalista è cambiata radicalmente: "Immagino che Maria non lo volesse più nella sua trasmissione". Secondo Alfonso Signorini, la conduttrice Mediaset sarebbe arrivata al culmine di fronte all'ennesimo atteggiamento irrispettoso dell'allievo nei confronti dello staff.