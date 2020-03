A C’è posta per te per riconquistare la moglie dopo averla tradita con una diciannovenne per la quale è arrivato a spendere fino a cinquantamila euro. Gianluca ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi per provare a riavvicinarsi a Serena che gli aveva già perdonato una serie di scappatelle. Nel ricostruire la storia la conduttrice televisiva ha spiegato che dopo le nozze il cinquantaquattrenne si sarebbe progressivamente allontanato dalla consorte perché avrebbe iniziato a trascurarlo per il figlio e per il lavoro.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso la sbandata per una ragazza molto più giovane.

Un flirt che ha spinto il palermitano a lasciare la moglie e ad accontentare ogni richiesta della nuova fiamma. In seguito è stata Serena a comprendere che la giovane si fosse avvicinata all’uomo per un interesse esclusivamente economico. In studio la donna ha riferito di provare ancora dei sentimenti per Gianluca, ma di non credere fino in fondo ad un suo ravvedimento e, soprattutto, al suo amore. Nonostante ciò, ha deciso di concedergli una nuova chance per il bene del figlio.

Gianluca a C'è posta per te per riconquistare la moglie

Ieri sera, 14 marzo, è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te. Nell’occasione la conduttrice si è trovata a mediare tra una coppia in crisi per via dei tradimenti di Gianluca.

Quest’ultimo ha chiesto l’aiuto del people show di Canale 5 per recuperare il rapporto con Serena che ha lasciato il marito dopo aver scoperto l’ennesima scappatella. In studio la donna ha spiegato di aver già perdonato il palermitano quando ha scoperto la sua relazione con una diciannovenne che non era la “piccola fiammiferaia” ed era interessata esclusivamente ai suoi soldi. Tra regali, viaggi e soggiorni in lussuosi resort il cinquantaquattrenne è arrivato a spendere cinquantamila euro per la ragazza.

Serena è riuscita a far aprire gli occhi a Gianluca che ha deciso di lasciare l’amante e tornare dalla moglie.

Nei mesi successivi un nuovo momento di debolezza con l’uomo che si è concesso una vacanza con l’amante. Viaggio che ha insospettito la consorte che ha scoperto la nuova scappatella ha deciso di troncare definitivamente la relazione. Nel frattempo il siciliano ha assunto un investigatore ed è venuto a sapere che la diciannovenne lo tradiva e non provava alcun sentimento nei suoi confronti. Da qui il tentativo di riavvicinarsi alla moglie.

Serena: 'Non era la piccola fiammiferaia, la ragazza stava con lui solo per interesse'

Serena ha spiegato di aver vissuto mesi tormentati e che il comportamento del marito l’ha portata a farle perdere autostima. “Io non ho 18 anni, come posso paragonarmi a lei” - ha riferito la donna spiegando di non credere che Gianluca potesse provare la stessa attrazione che aveva per la giovane amante: “Lavoro e non posso stare l’intera giornata ad accarezzarlo”. A questo punto Maria De Filippi è intervenuta spiegando alla siciliana che è il consorte che non vale e che l’autostima, al limite, deve perderla lui visto che la ragazza lo frequentava solo per ragioni economiche.

Serena ha riferito che, nonostante tutto, prova ancora dei sentimenti per Gianluca: “Lo trovo ironico, simpatico ma stupido”. Alla fine la donna ha deciso di concedere una nuova opportunità al marito anche per il bene del figlio: “Ma ora deve ricostruire quello che ha distrutto e non deve cercare altrove quello che ha in casa”.