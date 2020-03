Sabato 28 marzo, alle ore 13:50, inizia su Real Time il programma "ClioPopUp", il nuovo format condotto da Clio Zammatteo. L'ormai celebre esperta di bellezza negli anni scorsi si è fatta conoscere pubblicando su Youtube degli interessanti dedicati al make up e con il tempo si è guadagnata il passaggio dagli schermi dei pc a quelli televisivi. Adesso la brava Clio vive negli Stati Uniti, è al nono mese di gravidanza e con questa nuova trasmissione spera di regalare un po' di svago a tutte le donne che in questi giorni sono costrette a stare a casa per la grave emergenza sanitaria in corso.

Clio Zammatteo su Real Time con 'ClioPopUp'

Sull'inizio della sua nuova avventura televisiva Clio Zammatteo ha rilasciato un'intervista a "Tv Sorrisi e Canzoni".

Considerato il difficile periodo in corso, la Zammatteo ha detto che in casi come questi è possibile farsi belle anche adottando alcuni piccoli accorgimenti e creando dei preparati di bellezza con alcuni prodotti che possono essere già presenti nelle nostre abitazioni.

Per ravvivare la luminosità della pelle, ad esempio, la nota esperta di bellezza consiglia di effettuare un peeling con zucchero e miele.

Il preparato va spalmato con leggeri massaggi sul viso avendo cura di evitare la zona oculare e dopo alcuni minuti di posa va tolto con acqua tiepida.

Per lenire gli occhi arrossati Clio consiglia sempre di affidarsi alle tradizionali bustine di camomilla, per idratare la pelle suggerisce di utilizzare lo yogurt bianco mentre il limone in succo può essere un valido alleato per combattere la pelle grassa.

Per coprire la ricrescita dei capelli, infine, dato che in questo momento anche i negozi di parrucchiere e hair stylist sono chiusi, la cosa migliore è quella di adoperare degli appositi prodotti coprenti, in spray o in pennarelli, acquistabili anche al supermercato.

Da New York alla Virginia

In un altro collegamento effettuato con "Vanity Fair Italia" la Zammatteo ha anche detto che lo scorso 18 marzo è andata via da New York per "rifugiarsi" da amici in Virginia.

Purtroppo adesso la nota situazione sanitaria sta interessando anche numerose zone degli Stati Uniti, ma la speranza è che le misure adottate in Italia possano essere prese ad esempio per cercare di limitare il numero dei contagi. Sicuramente, sia negli States che in altre parti del mondo, la soluzione migliore per fermare l'avanzata del virus è quella di stare in casa e di uscire soltanto per lo stretto necessario (spesa, lavoro, farmacia).

Per essere utile alla causa la Zammatteo ha anche usato la sua popolarità per organizzare una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana. Collegandosi alla sua pagina Instagram è possibile seguire alcune istruzioni per effettuare le donazioni.