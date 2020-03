La difficile situazione che sta vivendo l'Italia a causa dell'epidemia da Coronavirus ha convinto la produzione del GF Vip a prendere una drastica decisione. Facendo appello al comune senso di responsabilità, si è preferito ridurre la durata del programma che, dunque, non terminerà più il 27 aprile. La notizia è stata da poco divulgata ai concorrenti con un lungo comunicato ufficiale nel quale sono state chiarite le ragioni che hanno portato a questa scelta difficile ma doverosa in una situazione di emergenza sanitaria nazionale (e mondiale).

Gli autori hanno spiegato che in questo momento il nostro Paese è alle prese con un contesto mai verificatosi prima d'ora che sta costringendo i cittadini a restare in casa e ad impegnare il tempo in tanti modi diversi. In tutta Italia c'è ovviamente preoccupazione, alla quale però si accompagna "tanto senso di responsabilità" e la determinazione e la volontà di tornare al più presto a sorridere e a vivere delle bellissime emozioni.

Tenendo conto del momento a dir poco delicato, il Grande Fratello Vip terrà aggiornati costantemente gli inquilini della casa di Cinecittà, permettendogli di parlare spesso con i familiari e di apprendere cosa sta accadendo in Italia.

Subito dopo - forse per dare un pizzico di conforto ai protagonisti del Reality Show - è stato evidenziato che, seguendo le vicende della trasmissione, tante persone possono trovare un momento di relax e spensieratezza. Nelle battute conclusive della comunicazione è arrivato l'annuncio della conclusione anticipata del programma ai primi di aprile: "Tornando sostanzialmente alla configurazione iniziale".

Il GF Vip dovrebbe terminare l'8 aprile

Leggendo la comunicazione che il GF Vip ha dato ai concorrenti, non è possibile conoscere con certezza la nuova collocazione della finale. Ricordiamo che, in seguito ai buoni risultati ottenuti in termini di share, il reality show condotto da Alfonso Signorini era stato prolungato fino al 27 aprile. Adesso, però, a fronte dell'emergenza sanitaria che sta attanagliando l'Italia, si è deciso di dare un passo indietro e di abbreviare i tempi all'inizio del prossimo mese.

Di conseguenza, l'ipotesi più probabile è che l'ultima puntata possa andare in onda mercoledì 8 aprile. Ovviamente, tutto ciò comporterà anche una serie di cambiamenti nell'ambito del gioco, con delle probabili eliminazioni multiple visto che attualmente ci sono ancora 15 personaggi famosi nella casa.

Quasi tutti i protagonisti del Grande Fratello Vip, dopo essere stati messi al corrente della situazione complicata che si sta vivendo in Italia, non sono riusciti a nascondere la loro preoccupazione, e qualcuno ha anche pianto. Paolo Ciavarro, ad esempio, si è lasciato prendere dalla malinconia e da un pizzico di timore per ciò che si sta verificando all'esterno della casa.

Fabio Testi ha apprezzato la presa di posizione della produzione di concludere anticipatamente la trasmissione a fronte di una contingenza tutt'altro che serena e tranquilla.