Da quando il Coronavirus ha colpito il nostro Paese sono molti i canali televisivi che hanno dovuto riprogrammare i loro palinsesti tv. In origine fu la Rai, che ha dovuto cancellare programmi come la Corrida, Vieni da Me e Detto Fatto. Ma con il passare dei giorni l'emergenza continua e anche Mediaset corre ai ripari. Nella giornata di ieri, domenica 15 marzo, è arrivata la notizia secondo la quale Avanti un altro e Forum andranno in onda con delle repliche mentre a Mattino 5 verrà allontanata Federica Panicucci.

Mattino 5 dedicherà ogni puntata alla cronaca dell'emergenza

La scelta di Mediaset di allontanare la Panicucci è conseguenza della decisione di dedicare il programma interamente all'emergenza coronavirus. Nella sua versione classica, infatti, il programma della mattina di Canale 5 alterna pagine di cronaca (condotte dal giornalista Francesco Vecchi) e altre di spettacolo e intrattenimento (condotte invece dalla Panicucci). Da oggi, lunedì 16 marzo, la parte dedicata al mondo dello spettacolo è cancellata e per questo motivo alla conduzione del programma vi sarà solo Francesco Vecchi.

Federica Panicucci ha deciso di salutare il pubblico attraverso il proprio profilo Instagram: "Ciao a tutti. Spero di tornare presto a tenere compagnia a voi tutti, come ormai faccio da diversi anni al mattino. Vi abbraccio forte, continuate a scrivermi qui". La conduttrice, dunque, parrebbe aver preso bene la decisione dell'azienda a differenza di quanto fatto da Paolo Bonolis, che invece si è chiaramente detto contrario alla scelta di Mediaset di mandare in onda le repliche di Avanti un Altro: "Non capisco questa scelta.

Le puntate sono già tutte registrate e gli ascolti sono buoni. Perché sospendere un prodotto già pronto e che non necessita di ulteriori registrazioni?".

Francesco Vecchi: 'La Panicucci sta bene, il tuo posto è qui'

A parlare della scelta è stato anche Francesco Vecchi, che ha deciso di aprire la puntata di oggi dedicando un saluto alla sua collega: "Federica Panicucci sta bene, è a casa. La scelta di trasformare Mattino 5 in uno speciale coronavirus è stata dell'azienda.

Dedicheremo tutta la puntata a questa emergenza in modo da tenere informati gli italiani. Io sono un giornalista, la squadra del programma risponde a questa vocazione e cerchiamo di fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Federica, tutti noi ti aspettiamo. La tua casa è questa e non vediamo l'ora che la situazione torni alla normalità". Federica Panicucci tornerà infatti in onda solo quando la situazione legata all'emergenza cesserà e il programma potrà tornare a occuparsi anche delle questioni legate al mondo dello spettacolo.