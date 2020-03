Questa settimana una delle serie più amate dal pubblico, "Don Matteo 12" ha salutato tutti i suoi fans con un finale ricco di sorprese e colpi di scena. Giovedì 19 marzo, infatti, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la decima ed ultima puntata della dodicesima stagione della serie con Terence Hill e Nino Frassica, in cui è stato trasmesso l'episodio intitolato "Non desiderare la roba d'altri", principalmente incentrato sul ferimento accidentale del capitano Anna Olivieri. Qualora non si abbia avuto l'opportunità di vedere l'ultima puntata in diretta, è già facilmente reperibile la replica sui siti autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica della decima puntata

Nel dettaglio, si informa che la replica della decima puntata di "Don Matteo 12" è già disponibile online sul sito on demand RaiPlay. La piattaforma in questione, infatti, contiene le repliche di tutte le puntate della serie già andata in onda nella stagione corrente e nelle precedenti. Da non dimenticare che, per vedere le repliche su RaiPlay, è indispensabile registrarsi al sito ed avviare il download dell'app omonima da installare sui propri dispositivi tecnologici.

In questo modo, non solo si avrà la possibilità di visualizzare le repliche sul proprio pc fisso ma anche sui dispositivi mobili di ultima generazione come smartphone e tablet connessi ad una rete mobile.

Don Matteo potrebbe diventare un cardinale

La trama ufficiale di "Non desiderare la roba d'altri" ci segnala che, rientrato a casa da una commissione, Sergio trova nella sua abitazione il cadavere di una donna.

Subito dopo, l'ex carcerato chiama la polizia e informa Anna del ritrovamento del corpo. Dalle prime indagini, Marco sospetta che Sergio possa essere implicato nell'omicidio mentre il capitano esclude a priori che il ragazzo possa essere in qualche modo implicato. Nonostante ciò, Anna inizia ad indagare più a fondo nella vita del suo ragazzo su richiesta di Marco.

Nel frattempo, Don Matteo comunica a Nino che il Papa lo ha scelto per diventare il nuovo cardinale di una diocesi di Roma o di una città brasiliana.

La notizia, ovviamente, fa sprofondare nello sconforto il maresciallo e gli abitanti della canonica, troppo affezionati per avere il coraggio di dire addio al sacerdote investigatore. Così, Nino, Pippo e Natalina approfittano dell'arrivo del Nunzio Apostolico per mettere in cattiva luce il loro sacerdote in modo che il Vaticano revochi l'offerta di farlo diventare Cardinale. L'uomo, infatti, è un prete inviato dalla santa sede per valutare l'operato di Don Matteo. Intanto un ex detenuto, amico di Sergio, arriva a Spoleto per coinvolgere il ragazzo in una rapina ad un portavalori. Il giorno del furto però le cose non vanno come previsto e Anna viene ferita accidentalmente da un colpo di pistola sparato da una complice di Sergio.