L’amata serie televisiva Don Matteo 12, con protagonisti ancora una volta gli attori Terence Hill e Nino Frassica, continua ad ottenere un grande successo. Nell’episodio che andrà in onda il 12 marzo in prima visione assoluta una donna verrà ritrovata in fin di vita. Chiara, la figlia della vittima, farà ricadere la colpa di quanto accaduto su Don Matteo e dichiarerà inoltre di essere figlia dello stesso. Mentre Anna Olivieri e il maresciallo Cecchini tenteranno di fare il possibile per difendere il prete, il diretto interessato si chiuderà nel silenzio.

Don Matteo, infatti, nonostante sia chiamato a difendersi da una pesante accusa oltre a tutte le conseguenze della seconda affermazione di Chiara, sembra non avere interesse a dimostrare la sua innocenza.

Spoiler dell’ottavo episodio: Cecchini scambiato per un prete, Don Matteo accusato

Le anticipazioni dell’ottava puntata che i telespettatori vedranno giovedì 12 marzo 2020 a partire dalle ore 21:35, intitolata “Non dire falsa testimonianza”, rivelano che Cecchini si renderà protagonista di una messinscena.

Tutto comincerà quando il maresciallo verrà scambiato per un sacerdote da sua zia, una suora missionaria appena arrivata a Spoleto. Intanto, come già anticipato, Don Matteo si troverà di nuovo nei guai a causa di una donna che viene ritrovata in fin di vita e con la figlia della vittima, la citata Chiara che, oltre ad accusare il parroco di tentato omicidio, affermerà di essere sua figlia.

Anna e il maresciallo Nino decisi a dimostrare l’innocenza del parroco di Spoleto

Purtroppo Don Matteo finirà per complicare la situazione, poiché con i suoi strani atteggiamenti desterà inevitabilmente i sospetti degli abitanti della cittadina. Nel contempo Cecchini, non volendo deludere sua zia Luciana che non lo vedeva da anni le farà credere di essere Don Nino. Tornando alla storyline principale, Anna non crede ovviamente che il parroco di Spoleto sia colpevole e vuole dimostrare la sua innocenza con l’aiuto del maresciallo Nino, naturalmente il suo ruolo le impone di fare indagini accurate: la Olivieri dovrà capire se si nasconde un po’ di verità nelle accuse che sono state mosse nei confronti del prete che, intanto, si chiuderà sempre di più in un profondo silenzio.

Ma il comandante del carabinieri di Spoleto sarà anche alle prese con un altro dilemma molto più personale, visto che sarà giunto per lei il momento di fare una scelta sulla sua vita sentimentale, ovvero decidere con chi stare tra Sergio e Marco.